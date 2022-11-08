На Северную Салтовку в Харькове пустят дополнительные автобусы — Терехов
Увеличить количество неэлектрического транспорта в Харькове решили из-за вероятности отключений электрики.
Для жителей Северной Салтовки на этой неделе введут дополнительные автобусные маршруты. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает пресс-служба мэрии.
«Мы уже пустили часть новых маршрутов на Северную Салтовку. Кроме того, на этой неделе будут введены еще дополнительные маршруты. Есть вероятность отключений электроэнергии, и, чтобы не останавливать общественный транспорт, мы предусмотрели по каждому маршруту дублирующие автобусные маршруты. Люди смогут добраться практически из любой точки Харькова в любую другую точку города», — сказал мэр.
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Отметим, Игорь Терехов утверждает, что отключения света в Харькове, если сравнивать их с ситуацией в других городах Украины, «меньше и более локальные». Этого добились, в том числе, сократив расходы электричества на коммунальных предприятиях и оптимизировав работу транспорта в городе.
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Увеличить количество неэлектрического транспорта в Харькове решили из-за вероятности отключений электрики".