На Північну Салтівку в Харкові пустять додаткові автобуси – Терехов

Збільшити кількість неелектричного транспорту в Харкові вирішили через можливість відключень електрики.

Для мешканців Північної Салтівки цього тижня запровадять додаткові автобусні маршрути. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, повідомляє пресслужба мерії.

“Ми вже пустили частину нових маршрутів на Північну Салтівку. Крім того, цього тижня буде введено ще додаткові маршрути. Є ймовірність відключень електроенергії, і щоб не зупиняти громадський транспорт, ми передбачили по кожному маршруту дублюючі автобусні маршрути. Люди зможуть дістатися практично з будь-якої точки Харкова до будь-якої іншої точки міста”, – сказав мер.

Зазначимо, Ігор Терехов стверджує, що відключення світла в Харкові, якщо порівнювати їх із ситуацією в інших містах України, “менше і локальніші”. Цього досягли, зокрема, скоротивши витрати електрики на комунальних підприємствах та оптимізувавши роботу транспорту в місті.