Российская армия обстреляла минимум 7 населенных пунктов на Харьковщине

Оккупанты продолжают обстреливать села и поселк на Харьковщине по двум направлениям — вдоль границы на севере и северо-востоке, а также — у линии фронта в Купянском районе.

«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Старица, Чугуновка, Фиголовка и Дворичанское», — отметили в сводке Генштаба ВСУ на 6 утра 8 ноября.

На Купянском направлении под обстрелом оказались Кисловка и Берестовое.

Также Харьковская область упомянута в сводке Генштаба среди регионов, по которым враг нанес тяжелые удары ракетами, авиацией и из РСЗО. Всего под таким мощным обстрелом за сутки оказались 25 населенных пунктов.