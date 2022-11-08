Российская армия обстреляла минимум 7 населенных пунктов на Харьковщине
Оккупанты продолжают обстреливать села и поселк на Харьковщине по двум направлениям — вдоль границы на севере и северо-востоке, а также — у линии фронта в Купянском районе.
«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Старица, Чугуновка, Фиголовка и Дворичанское», — отметили в сводке Генштаба ВСУ на 6 утра 8 ноября.
На Купянском направлении под обстрелом оказались Кисловка и Берестовое.
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Также Харьковская область упомянута в сводке Генштаба среди регионов, по которым враг нанес тяжелые удары ракетами, авиацией и из РСЗО. Всего под таким мощным обстрелом за сутки оказались 25 населенных пунктов.
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 07:17;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты продолжают обстреливать села и поселк на Харьковщине по двум направлениям — вдоль границы на севере и северо-востоке, а также — у линии фронта в Купянском районе".