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Российская армия обстреляла минимум 7 населенных пунктов на Харьковщине

Происшествия 07:17   08.11.2022
Алексей Наумов
Российская армия обстреляла минимум 7 населенных пунктов на Харьковщине

Оккупанты продолжают обстреливать села и поселк на Харьковщине  по двум направлениям — вдоль границы на севере и северо-востоке, а также — у линии фронта в Купянском районе.

«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Старица, Чугуновка, Фиголовка и Дворичанское», — отметили в сводке Генштаба ВСУ на 6 утра 8 ноября.

На Купянском направлении под обстрелом оказались Кисловка и Берестовое.

  • Читайте также: 13 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

    • Также Харьковская область упомянута в сводке Генштаба среди регионов, по которым враг нанес тяжелые удары ракетами, авиацией и из РСЗО. Всего под таким мощным обстрелом за сутки оказались 25 населенных пунктов.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 07:17;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты продолжают обстреливать села и поселк на Харьковщине  по двум направлениям — вдоль границы на севере и северо-востоке, а также — у линии фронта в Купянском районе".