Російська армія обстріляла щонайменше 7 населених пунктів на Харківщині
Окупанти продовжують обстрілювати села та селища на Харківщині за двома напрямками – вздовж кордону на півночі та північному сході, а також – біля лінії фронту в Куп’янському районі.
“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Уди, Стариця, Чугунівка, Фіголівка та Дворічанське”, – зазначили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 8 листопада.
На Куп’янському напрямку під обстрілом опинилися Кислівка та Берестове.
Читайте також: На Харківщині під обстрілами опинилися 7 населених пунктів – зведення Генштабу
Також Харківська область згадана у зведенні Генштабу серед регіонів, по яких ворог завдав тяжких ударів ракетами, авіацією та з РСЗВ. Загалом під таким потужним обстрілом за добу опинилися 25 населених пунктів.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Російська армія обстріляла щонайменше 7 населених пунктів на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 07:17;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти продовжують обстрілювати села та селища на Харківщині за двома напрямками – вздовж кордону на півночі та північному сході, а також – біля лінії фронту в Куп’янському районі".