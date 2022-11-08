Російська армія обстріляла щонайменше 7 населених пунктів на Харківщині

Окупанти продовжують обстрілювати села та селища на Харківщині за двома напрямками – вздовж кордону на півночі та північному сході, а також – біля лінії фронту в Куп’янському районі.

“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Уди, Стариця, Чугунівка, Фіголівка та Дворічанське”, – зазначили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 8 листопада.

На Куп’янському напрямку під обстрілом опинилися Кислівка та Берестове.

Також Харківська область згадана у зведенні Генштабу серед регіонів, по яких ворог завдав тяжких ударів ракетами, авіацією та з РСЗВ. Загалом під таким потужним обстрілом за добу опинилися 25 населених пунктів.