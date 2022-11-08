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Російська армія обстріляла щонайменше 7 населених пунктів на Харківщині

Події 07:17   08.11.2022
Олексій Наумов
Російська армія обстріляла щонайменше 7 населених пунктів на Харківщині

Окупанти продовжують обстрілювати села та селища на Харківщині за двома напрямками – вздовж кордону на півночі та північному сході, а також – біля лінії фронту в Куп’янському районі.

“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Уди, Стариця, Чугунівка, Фіголівка та Дворічанське”, – зазначили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 8 листопада.

На Куп’янському напрямку під обстрілом опинилися Кислівка та Берестове.

  • Читайте також: На Харківщині під обстрілами опинилися 7 населених пунктів – зведення Генштабу

    • Також Харківська область згадана у зведенні Генштабу серед регіонів, по яких ворог завдав тяжких ударів ракетами, авіацією та з РСЗВ. Загалом під таким потужним обстрілом за добу опинилися 25 населених пунктів.

    Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 07:17;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти продовжують обстрілювати села та селища на Харківщині за двома напрямками – вздовж кордону на півночі та північному сході, а також – біля лінії фронту в Куп’янському районі".