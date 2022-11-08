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«Слепил из того, что было»: харьковских теробороновцев насмешил беспилотник РФ

Происшествия 19:54   08.11.2022
Елена Нагорная
«Слепил из того, что было»: харьковских теробороновцев насмешил беспилотник РФ Фото: Харьковская отдельная бригада территориальной обороны

Харьковские теробороновцы похвастались «новейшим» вражеским беспилотником, который они заполучили во время разведывательного рейда.

«Класс объекта — ССИТЧБ, то есть «Сам слепил из того, что было», — шутят бойцы и предполагают, что микросхемы для дрона взяли из различных иностранных электроприборов, на что указывает их маркировка.

Также защитники удивляются качеству крепления и эргономичности конструкции.

«Адская машинка попала в руки теробороновцев, ведь даже не смогла долететь до наших позиций и упала в серой зоне. Однако, тот факт, что она не взорвалась сразу в руках российского Кулибина — уже чудо», — продолжают шутить бойцы.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 19:54;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские теробороновцы похвастались «новейшим» вражеским беспилотником, который они заполучили во время разведывательного рейда.".