«Слепил из того, что было»: харьковских теробороновцев насмешил беспилотник РФ
Фото: Харьковская отдельная бригада территориальной обороны
Харьковские теробороновцы похвастались «новейшим» вражеским беспилотником, который они заполучили во время разведывательного рейда.
«Класс объекта — ССИТЧБ, то есть «Сам слепил из того, что было», — шутят бойцы и предполагают, что микросхемы для дрона взяли из различных иностранных электроприборов, на что указывает их маркировка.
Также защитники удивляются качеству крепления и эргономичности конструкции.
«Адская машинка попала в руки теробороновцев, ведь даже не смогла долететь до наших позиций и упала в серой зоне. Однако, тот факт, что она не взорвалась сразу в руках российского Кулибина — уже чудо», — продолжают шутить бойцы.
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 19:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские теробороновцы похвастались «новейшим» вражеским беспилотником, который они заполучили во время разведывательного рейда.".