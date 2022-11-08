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“Сам зліпив з чого було”: харківських тероборонівців насмішив безпілотник РФ

Події 19:54   08.11.2022
Олена Нагорна
“Сам зліпив з чого було”: харківських тероборонівців насмішив безпілотник РФ Фото: Харківська окрема бригада територіальної оборони

Харківські тероборонівці похвалилися “новим” ворожим безпілотником, який вони затрофеїли під час розвідувального рейду.

“Клас об’єкта – СЗЗЧБ, тобто “Сам зліпив з чого було”, – жартують бійці і припускають, що мікросхеми для дрона взяли з різних іноземних електроприладів, на що вказує їхнє маркування.

Також захисники дивуються якості кріплення та ергономічності конструкції.

“Пекельна машинка потрапила до рук тероборонівців, адже навіть не змогла долетіти до наших позицій і впала в сірій зоні. Проте, той факт, що вона не вибухнула одразу в руках російського Кулібіна – вже чудо”, – продовжують жартувати бійці.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 19:54;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські тероборонівці похвалилися “новітнім” ворожим безпілотником, який вони затрофеїли під час розвідувального рейду.".