“Сам зліпив з чого було”: харківських тероборонівців насмішив безпілотник РФ
Фото: Харківська окрема бригада територіальної оборони
Харківські тероборонівці похвалилися “новим” ворожим безпілотником, який вони затрофеїли під час розвідувального рейду.
“Клас об’єкта – СЗЗЧБ, тобто “Сам зліпив з чого було”, – жартують бійці і припускають, що мікросхеми для дрона взяли з різних іноземних електроприладів, на що вказує їхнє маркування.
Також захисники дивуються якості кріплення та ергономічності конструкції.
“Пекельна машинка потрапила до рук тероборонівців, адже навіть не змогла долетіти до наших позицій і впала в сірій зоні. Проте, той факт, що вона не вибухнула одразу в руках російського Кулібіна – вже чудо”, – продовжують жартувати бійці.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 19:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські тероборонівці похвалилися “новітнім” ворожим безпілотником, який вони затрофеїли під час розвідувального рейду.".