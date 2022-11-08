“Сам зліпив з чого було”: харківських тероборонівців насмішив безпілотник РФ

Харківські тероборонівці похвалилися “новим” ворожим безпілотником, який вони затрофеїли під час розвідувального рейду.

“Клас об’єкта – СЗЗЧБ, тобто “Сам зліпив з чого було”, – жартують бійці і припускають, що мікросхеми для дрона взяли з різних іноземних електроприладів, на що вказує їхнє маркування.

Також захисники дивуються якості кріплення та ергономічності конструкції.

“Пекельна машинка потрапила до рук тероборонівців, адже навіть не змогла долетіти до наших позицій і впала в сірій зоні. Проте, той факт, що вона не вибухнула одразу в руках російського Кулібіна – вже чудо”, – продовжують жартувати бійці.