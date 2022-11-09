Харьковщину вновь накроет туман. Укргидрометцентр предупреждает об опасности

Укргидрометцентр снова предупреждает об опасных метеорологических явлениях. Ночью и утром 10 ноября восточные, центральные, большинство южных областей и Карпаты накроет туман.

Ожидается, что видимость составит до 200-500 метров. Таким явлениям присвоен І уровень опасности, желтый.

По информации Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, на территории Харькова и области 10 ноября — облачно с прояснениями.

В Харькове — без существенных осадков, ночью около 0, днем 5-7 градусов тепла.