Харьковщину вновь накроет туман. Укргидрометцентр предупреждает об опасности
Фото: Укргидрометцентр
Укргидрометцентр снова предупреждает об опасных метеорологических явлениях. Ночью и утром 10 ноября восточные, центральные, большинство южных областей и Карпаты накроет туман.
Ожидается, что видимость составит до 200-500 метров. Таким явлениям присвоен І уровень опасности, желтый.
По информации Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, на территории Харькова и области 10 ноября — облачно с прояснениями.
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В Харькове — без существенных осадков, ночью около 0, днем 5-7 градусов тепла.
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 19:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укргидрометцентр снова предупреждает об опасных метеорологических явлениях. Ночью и утром 10 ноября восточные, центральные, большинство южных областей и Карпаты накроет туман.".