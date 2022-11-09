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Харьковщину вновь накроет туман. Укргидрометцентр предупреждает об опасности

Общество 19:36   09.11.2022
Елена Нагорная
Харьковщину вновь накроет туман. Укргидрометцентр предупреждает об опасности Фото: Укргидрометцентр

Укргидрометцентр снова предупреждает об опасных метеорологических явлениях. Ночью и утром 10 ноября восточные, центральные, большинство южных областей и Карпаты накроет туман.

Ожидается, что видимость составит до 200-500 метров. Таким явлениям присвоен І уровень опасности, желтый.

По информации Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, на территории Харькова и области 10 ноября — облачно с прояснениями.

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В Харькове — без существенных осадков, ночью около 0, днем 5-7 градусов тепла.

Автор: Елена Нагорная

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Харьковчан предупреждают о небезопасных метеорологических явлениях

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укргидрометцентр снова предупреждает об опасных метеорологических явлениях. Ночью и утром 10 ноября восточные, центральные, большинство южных областей и Карпаты накроет туман.".