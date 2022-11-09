Харківщину знову накриє туман. Укргідрометцентр попереджає про небезпеку
Укргідрометцентр знову попереджає про небезпечні метеорологічні явища. Вночі та вранці 10 листопада східні, центральні, більшість південних областей та Карпати накриє туман.
Очікується, що видимість становитиме до 200-500 метрів. Таким явищам присвоєно І рівень небезпеки, жовтий.
За інформацією Харківського регіонального центру з гідрометеорології, на території Харкова та області 10 листопада – хмарно із проясненнями.
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У Харкові без істотних опадів, вночі близько 0, вдень 5-7 градусів тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 19:36;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укргідрометцентр знову попереджає про небезпечні метеорологічні явища. Вночі та вранці 10 листопада східні, центральні, більшість південних областей та Карпати накриє туман.".