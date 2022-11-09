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Украина не видит признаков того, что Россия оставляет Херсон без боя — Подоляк

Политика 18:46   09.11.2022
Елена Нагорная
Украина не видит признаков того, что Россия оставляет Херсон без боя — Подоляк

Украина не видит признаков того, что Россия оставляет Херсон без боя, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, в городе сохраняется значительная часть российской группировки, в регион стягиваются дополнительные резервы.

«Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не срежиссированные телевизионные заявления», — подчеркнул Подоляк.

В комментарии Reuters советник руководителя ОП также заявил, что пока рано говорить о выводе российских войск из Херсона.

«Необходимо отделять слова от дел. Пока над Херсоном не развевается украинский флаг, говорить о выводе российских войск нет смысла», — сказал он.

Ранее российские пропагандисты распространили видео, в котором командующий захватчиками в Украине Сергей Суровикин во время доклада министру обороны РФ Сергею Шойгу предлагает «занять оборону на левом берегу реки Днепр в Херсонской области». Шойгу соглашается.

Президент Владимир Зеленский уже образовал четыре военные администрации в Херсонской области. Указ №760/2022 появился на официальном сайте главы государства.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 18:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украина не видит признаков того, что Россия оставляет Херсон без боя, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.".