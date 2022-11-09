Украина не видит признаков того, что Россия оставляет Херсон без боя — Подоляк
Украина не видит признаков того, что Россия оставляет Херсон без боя, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
По его словам, в городе сохраняется значительная часть российской группировки, в регион стягиваются дополнительные резервы.
«Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не срежиссированные телевизионные заявления», — подчеркнул Подоляк.
В комментарии Reuters советник руководителя ОП также заявил, что пока рано говорить о выводе российских войск из Херсона.
«Необходимо отделять слова от дел. Пока над Херсоном не развевается украинский флаг, говорить о выводе российских войск нет смысла», — сказал он.
Ранее российские пропагандисты распространили видео, в котором командующий захватчиками в Украине Сергей Суровикин во время доклада министру обороны РФ Сергею Шойгу предлагает «занять оборону на левом берегу реки Днепр в Херсонской области». Шойгу соглашается.
Президент Владимир Зеленский уже образовал четыре военные администрации в Херсонской области. Указ №760/2022 появился на официальном сайте главы государства.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Украина не видит признаков того, что Россия оставляет Херсон без боя — Подоляк»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 18:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украина не видит признаков того, что Россия оставляет Херсон без боя, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.".