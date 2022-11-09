Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою – Подоляк

Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

За його словами, у місті зберігається значна частина російського угруповання, у регіон стягуються додаткові резерви.

“Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви”, – наголосив Подоляк.

У коментарі Reuters радник керівника ОП також заявив, що поки зарано говорити про виведення російських військ із Херсона.

“Необхідно відокремлювати слова від справ. Поки над Херсоном не майорить український прапор, говорити про виведення російських військ немає сенсу”, – сказав він.

Раніше російські пропагандисти розповсюдили відео, в якому командувач загарбниками в Україні Сергій Суровікін під час доповіді міністру оборони РФ Сергію Шойгу пропонує “зайняти оборону на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області”. Шойгу погоджується.

Президент Володимир Зеленський вже утворив чотири військові адміністрації у Херсонській області. Указ №760/2022 з’явився на офіційному сайті глави держави.