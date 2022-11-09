В Харькове три трамвая изменят маршрут 10 ноября в четверг

Трамваи №3, 27 и 28 в четверг будут курсировать по другому маршруту, сообщил Харьковский горсовет.

Движение трамваев по ул. Москалевской, на участке от разворотного круга «Новожаново» до ул. Николая Бажана, будет запрещено с 9:00 до 16:00 в четверг, 10 ноября.

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

10 ноября трамваи будут курсировать так

№3: разворотный круг «Новоселовка» — ул. Николая Бажана — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — пер. Рыбасовский — ул. Грековская — ул. Университетская — пл. Павловская — пл. Сергеевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотный круг «Южный вокзал»;

№27: разворотный круг «Новоселовка» — ул. Николая Бажана — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавловский гидропарк» — ул. Моисеевская — ул. Веринская — Семиградский въезд — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — ул. Николая Бажана — разворотный круг «Новоселовка»;

№28: разворотный круг «Новоселовка» — ул. Николая Бажана — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — Семиградский въезд — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — ул. Николая Бажана — разворотный круг «Новоселовка».