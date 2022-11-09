Live
  • Середа 09.11.2022
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.54
    • 🔴

У Харкові три трамваї змінять маршрут 10 листопада у четвер

Суспільство 12:51   09.11.2022
Оксана Якушко
У Харкові три трамваї змінять маршрут 10 листопада у четвер

Трамваї №3, 27 та 28 у четвер курсуватимуть іншим маршрутом, повідомила Харківська міськрада.

Рух трамваїв на вул. Москалевській на ділянці від розворотного кола «Новожанове» до вул. Миколи Бажана буде заборонено з 9:00 до 16:00 у четвер, 10 листопада.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.

10 листопада трамваї курсуватимуть так

№3: розворотне коло «Новоселівка» – вул. Миколи Бажана – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал»;

 

№27: розворотне коло «Новоселівка» – вул. Миколи Бажана – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – Семиградський в’їзд – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Миколи Бажана – розворотне коло «Новоселівка»;

 

№28: розворотне коло «Новоселівка» – вул. Миколи Бажана – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Семиградський в’їзд – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Миколи Бажана – розворотне коло «Новоселівка».

Читайте також:  У Харкові 9 листопада трамвай №8 змінить маршрут руху

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

22:39
Харків’ян попереджають про небезпечні метеорологічні явища
21:41
Сумку з гранатами і пістолети відібрали в харків’янина поліцейські (фото)
21:16
Щоб усім було тепло: харківські тероборонівці отримали буржуйки (фото)
20:28
Терехов прокоментував ранкову зупинку метро в Харкові
19:54
“Сам зліпив з чого було”: харківських тероборонівців насмішив безпілотник РФ

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові три трамваї змінять маршрут 10 листопада у четвер»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 12:51;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамваї №3, 27 та 28 у четвер курсуватимуть іншим маршрутом, повідомила Харківська міськрада.".