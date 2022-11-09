У Харкові три трамваї змінять маршрут 10 листопада у четвер
Трамваї №3, 27 та 28 у четвер курсуватимуть іншим маршрутом, повідомила Харківська міськрада.
Рух трамваїв на вул. Москалевській на ділянці від розворотного кола «Новожанове» до вул. Миколи Бажана буде заборонено з 9:00 до 16:00 у четвер, 10 листопада.
Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.
10 листопада трамваї курсуватимуть так
№3: розворотне коло «Новоселівка» – вул. Миколи Бажана – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал»;
№27: розворотне коло «Новоселівка» – вул. Миколи Бажана – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – Семиградський в’їзд – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Миколи Бажана – розворотне коло «Новоселівка»;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 12:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамваї №3, 27 та 28 у четвер курсуватимуть іншим маршрутом, повідомила Харківська міськрада.".