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За сутки на Харьковщине двое раненых — Синегубов

Происшествия 09:14   09.11.2022
Оксана Горун
За сутки на Харьковщине двое раненых — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов региона. Больше всего досталось Купянскому району, в частности — Двуречной.

«За сутки медики госпитализировали 42-летнюю женщину и 31-летнего мужчину в результате обстрелов в Двуречанской громаде, местные получили ранения и госпитализированы в медучреждение. Состояние пациентов среднее», — написал Синегубов в telegram.

Он отметил, что ударов по Харькову за сутки не зафиксировали, а вот обстрелы приграничных и прифронтовых населенных пунктов области продолжились.

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    • «В Двуречанской громаде Купянского района горело частное домовладение. После 15 часов оккупанты обстрелами повредили административное здание в пгт Двуречная, горела крыша помещения. Ночью, после 2 часов, в Шевченковской громаде Купянского района в результате обстрелов горел сеновал», — сообщил глава ХОВА.

    Он также напомнил о минной опасности, которая сохраняется на Харьковщине. Напомним, вчера на мине подорвались дорожники — двое из них погибли.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 09:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов региона. Больше всего досталось Купянскому району, в частности — Двуречной".