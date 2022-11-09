За сутки на Харьковщине двое раненых — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов региона. Больше всего досталось Купянскому району, в частности — Двуречной.

«За сутки медики госпитализировали 42-летнюю женщину и 31-летнего мужчину в результате обстрелов в Двуречанской громаде, местные получили ранения и госпитализированы в медучреждение. Состояние пациентов среднее», — написал Синегубов в telegram.

Он отметил, что ударов по Харькову за сутки не зафиксировали, а вот обстрелы приграничных и прифронтовых населенных пунктов области продолжились.

«В Двуречанской громаде Купянского района горело частное домовладение. После 15 часов оккупанты обстрелами повредили административное здание в пгт Двуречная, горела крыша помещения. Ночью, после 2 часов, в Шевченковской громаде Купянского района в результате обстрелов горел сеновал», — сообщил глава ХОВА.

Он также напомнил о минной опасности, которая сохраняется на Харьковщине. Напомним, вчера на мине подорвались дорожники — двое из них погибли.