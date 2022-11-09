За добу на Харківщині двоє поранених – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілу регіону. Найбільше дісталося Куп’янському району, зокрема – Дворічній.

“За добу медики госпіталізували 42-річну жінку та 31-річного чоловіка внаслідок обстрілів у Дворічанській громаді, місцеві отримали поранення та госпіталізовані до медустанови. Стан пацієнтів середній”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він зазначив, що ударів по Харкову за добу не зафіксували, а ось обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів області продовжилися.

“У Дворічанській громаді Куп’янського району горіло приватне домоволодіння. Після 15 години окупанти обстрілами пошкодили адміністративну будівлю в смт Дворічна, горів дах приміщення. Вночі, після 2 години, у Шевченківській громаді Куп’янського району внаслідок обстрілів горів сінник”, – повідомив голова ХОВА.

Він також нагадав про мінну небезпеку, яка зберігається на Харківщині. Нагадаємо, вчора на міні підірвалися шляховики – двоє з них загинули.