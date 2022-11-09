Live
  • Середа 09.11.2022
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.54
    • 🟢

За добу на Харківщині двоє поранених – Синєгубов

Події 09:14   09.11.2022
Оксана Горун
За добу на Харківщині двоє поранених – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілу регіону. Найбільше дісталося Куп’янському району, зокрема – Дворічній.

“За добу медики госпіталізували 42-річну жінку та 31-річного чоловіка внаслідок обстрілів у Дворічанській громаді, місцеві отримали поранення та госпіталізовані до медустанови. Стан пацієнтів середній”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він зазначив, що ударів по Харкову за добу не зафіксували, а ось обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів області продовжилися.

  • Читайте також: Щонайменше 13 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

    • “У Дворічанській громаді Куп’янського району горіло приватне домоволодіння. Після 15 години окупанти обстрілами пошкодили адміністративну будівлю в смт Дворічна, горів дах приміщення. Вночі, після 2 години, у Шевченківській громаді Куп’янського району внаслідок обстрілів горів сінник”, – повідомив голова ХОВА.

    Він також нагадав про мінну небезпеку, яка зберігається на Харківщині. Нагадаємо, вчора на міні підірвалися шляховики – двоє з них загинули.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    07:18
    Російська армія обстріляла 11 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
    21:16
    Щоб усім було тепло: харківські тероборонівці отримали буржуйки (фото)
    19:00
    Діти війни: у ХОВА пояснили, куди повідомляти про викрадення дітей окупантами
    18:39
    Щонайменше 13 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб
    17:24
    Четверо дорожників підірвалися на Харківщині, двоє з них загинули – Синєгубов

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «За добу на Харківщині двоє поранених – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 09:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілу регіону. Найбільше дісталося Куп’янському району, зокрема – Дворічній".