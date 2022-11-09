За сутки на Харьковщине произошли два пожара из-за обстрелов — ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о ЧП, случившихся в регионе за сутки.

По информации спасателей, на Харьковщине с 8 по 9 ноября случилось 17 пожаров. Два из них — из-за вражеских обстрелов.

«Пожары, которые вызвал враг своими обстрелами, случились в Купянском районе области. Горели хозяйственные постройки и крыша административного здания», — проинформировали в ГСЧС.

Также за прошедшие сутки на Харьковщине один раз проводили аварийно-спасательные работы. Пиротехники ГСЧС продолжили разминирование территории.

«Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 635 взрывоопасных предметов», — сообщили спасатели.