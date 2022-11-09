За сутки на Харьковщине произошли два пожара из-за обстрелов — ГСЧС
Фото ДСНС
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о ЧП, случившихся в регионе за сутки.
По информации спасателей, на Харьковщине с 8 по 9 ноября случилось 17 пожаров. Два из них — из-за вражеских обстрелов.
«Пожары, которые вызвал враг своими обстрелами, случились в Купянском районе области. Горели хозяйственные постройки и крыша административного здания», — проинформировали в ГСЧС.
Также за прошедшие сутки на Харьковщине один раз проводили аварийно-спасательные работы. Пиротехники ГСЧС продолжили разминирование территории.
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«Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 635 взрывоопасных предметов», — сообщили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 08:04;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о ЧП, случившихся в регионе за сутки".