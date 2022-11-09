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За сутки на Харьковщине произошли два пожара из-за обстрелов — ГСЧС

Происшествия 08:04   09.11.2022
Алексей Наумов
За сутки на Харьковщине произошли два пожара из-за обстрелов — ГСЧС Фото ДСНС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о ЧП, случившихся в регионе за сутки.

По информации спасателей, на Харьковщине с 8 по 9 ноября случилось 17 пожаров. Два из них — из-за вражеских обстрелов.

«Пожары, которые вызвал враг своими обстрелами, случились в Купянском районе области. Горели хозяйственные постройки и крыша административного здания», — проинформировали в ГСЧС.

Также за прошедшие сутки на Харьковщине один раз проводили аварийно-спасательные работы. Пиротехники ГСЧС продолжили разминирование территории.

  • Читайте также: За минувшие сутки пожаров из-за обстрелов в Харьковской области не было — ГСЧС

    • «Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 635 взрывоопасных предметов», — сообщили спасатели.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 08:04;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о ЧП, случившихся в регионе за сутки".