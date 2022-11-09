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За добу на Харківщині сталися дві пожежі через обстріл – ДСНС

Події 08:04   09.11.2022
Олексій Наумов
За добу на Харківщині сталися дві пожежі через обстріл – ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про НП, що трапилися в регіоні за добу.

За інформацією рятувальників, на Харківщині з 8 до 9 листопада сталося 17 пожеж. Дві з них – через ворожі обстріли.

“Пожежі, які викликав ворог своїм обстрілом, сталися в Куп’янському районі області. Горіли господарчі будівлі та дах адміністративної будівлі”, – поінформували в ДСНС.

Також минулої доби на Харківщині один раз проводили аварійно-рятувальні роботи. Піротехніки ДСНС продовжили розмінування території.

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    • “Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 635 вибухонебезпечних предметів”, – повідомили рятувальники.

    Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 08:04;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про НП, що трапилися в регіоні за добу".