За добу на Харківщині сталися дві пожежі через обстріл – ДСНС
У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про НП, що трапилися в регіоні за добу.
За інформацією рятувальників, на Харківщині з 8 до 9 листопада сталося 17 пожеж. Дві з них – через ворожі обстріли.
“Пожежі, які викликав ворог своїм обстрілом, сталися в Куп’янському районі області. Горіли господарчі будівлі та дах адміністративної будівлі”, – поінформували в ДСНС.
Також минулої доби на Харківщині один раз проводили аварійно-рятувальні роботи. Піротехніки ДСНС продовжили розмінування території.
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“Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 635 вибухонебезпечних предметів”, – повідомили рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 08:04;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про НП, що трапилися в регіоні за добу".