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Кадровые перестановки в ХОВА: Синегубов назначил себе нового заместителя

Политика 11:45   10.11.2022
Оксана Горун
Кадровые перестановки в ХОВА: Синегубов назначил себе нового заместителя Фото: telegram Олега Синегубова

С 10 ноября к исполнению обязанностей приступил заместитель главы ХОВА Евгений Иванов.

О назначении сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Более 10 лет Евгений Геннадиевич возглавлял одно из самых крупных агропромышленных предприятий области, поэтому хорошо знает ситуацию в сфере АПК. Имеет соответствующий управленческий опыт и профессиональное образование — кандидат биологических наук и магистр права», — написал Синегубов в telegram.

Заместитель главы ХОВА Евгений Иванов
Фото: ХОВА

Новый заместитель Синегубова будет курировать работу агропромышленного комплекса области и сферу экологии. Синегубов подчеркнул, что из-за полномасштабного вторжения РФ проблем в этих сферах — масса.

«Из-за полномасштабной вооруженной агрессии аграрный сектор Харьковщины получил серьезные разрушения», — отметил глава ХОВА.

До назначения в ХОВА Иванов являлся директором ООО «Восток Агрогруп», находящегося в Одноробовке на Золочевщине. Соответствующая информация содержится в каталоге ведущих предприятий Украины. Он также был кандидатом в депутаты Харьковского областного совета от партии «Слуга Народа» по Холодногорскому и Новобаварскому районам города Харькова на местных выборах 2020 года. Тогда об Иванове однопартиец и руководитель ХОГА Алексей Кучер сообщал, что он родился 2 июня 1985 в Харькове. Имеет высшее образование. Руководитель хозяйства «Альфа», старший научный сотрудник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, кандидат биологических наук, доцент. В 2015 году был избран депутатом Золочевского районного совета. Женат, воспитывает дочь.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 11:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10 ноября к исполнению обязанностей приступил заместитель главы ХОВА Евгений Иванов".