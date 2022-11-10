Кадрові перестановки у ХОВА: Синєгубов призначив собі нового заступника

З 10 листопада до виконання обов’язків приступив заступник голови ХОВА Євген Іванов.

Про призначення повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Понад 10 років Євген Геннадійович очолював одне з найбільших агропромислових підприємств області, тому добре знає ситуацію у сфері АПК. Має відповідний управлінський досвід та професійну освіту – кандидат біологічних наук та магістр права”, – написав Синегубов у telegram.

Новий заступник Синегубова курируватиме роботу агропромислового комплексу області та сферу екології. Синегубов підкреслив, що через повномасштабне вторгнення РФ проблем у цих сферах – маса.

“Через повномасштабну збройну агресію аграрний сектор Харківщини отримав серйозні руйнування”, – зазначив голова ХОВА.

До призначення в ХОВА Іванов був директором ТОВ “Восток Агрогруп”, що знаходиться в Одноробівці на Золочевщині. Відповідна інформація міститься в Каталозі провідних підприємств України. Він також був кандидатом у депутати Харківської обласної ради від партії “Слуга Народу” по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харкова на місцевих виборах 2020 року. Тоді про Іванова однопартієць та керівник ХОДА Олексій Кучер повідомляв, що він народився 2 червня 1985 року у Харкові. Має вищу освіту. Керівник господарства “Альфа”, старший науковий співробітник у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, кандидат біологічних наук, доцент. У 2015 році був обраний депутатом Золочівської районної ради. Одружений, виховує доньку.