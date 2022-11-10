Какие дороги восстанавливают после боевых действий на Харьковщине (фото)

В Харьковской области восстанавливают дорожное покрытие после последствий боевых действий, а также демонтируют разрушенные конструкции на шести дорогах государственного значения.

Как сообщают в Службе автодорог в Харьковской области, это следующие магистрали:

— М-03 Киев — Харьков — Довжанский

— Р-78 Харьков — Змиев — Балаклея — Гороховатка

— Н-26 Чугуев — Меловое

— Т-21-10 Шевченково — Балаклея — Первомайский — Кегичевка

— Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук

— Р-79 /М-18/ — Сахновщина — Изюм — Купянск — КПП «Пески».



Фото: Служба автодорог в Харьковской области

Дорожники напомнили, что 24 моста в Харьковской области были разрушены, сейчас на 18 ведутся работы. Также уже функционируют 9 временных переправ, еще 8 — в работе.

В регионе сейчас расчищены почти 450 километров дорог.