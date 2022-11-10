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Какие дороги восстанавливают после боевых действий на Харьковщине (фото)

Общество 21:58   10.11.2022
Елена Нагорная
Какие дороги восстанавливают после боевых действий на Харьковщине (фото) Фото: Служба автодорог в Харьковской области

В Харьковской области восстанавливают дорожное покрытие после последствий боевых действий, а также демонтируют разрушенные конструкции на шести дорогах государственного значения.

Как сообщают в Службе автодорог в Харьковской области, это следующие магистрали:

— М-03 Киев — Харьков — Довжанский
— Р-78 Харьков — Змиев — Балаклея — Гороховатка
— Н-26 Чугуев — Меловое
— Т-21-10 Шевченково — Балаклея — Первомайский — Кегичевка
— Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук
— Р-79 /М-18/ — Сахновщина — Изюм — Купянск — КПП «Пески».


Фото: Служба автодорог в Харьковской области

Дорожники напомнили, что 24 моста в Харьковской области были разрушены, сейчас на 18 ведутся работы. Также уже функционируют 9 временных переправ, еще 8 — в работе.

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В регионе сейчас расчищены почти 450 километров дорог.

Автор: Елена Нагорная

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области восстанавливают дорожное покрытие после последствий боевых действий, а также демонтируют разрушенные конструкции на шести дорогах государственного значения.".