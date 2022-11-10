Какие дороги восстанавливают после боевых действий на Харьковщине (фото)
В Харьковской области восстанавливают дорожное покрытие после последствий боевых действий, а также демонтируют разрушенные конструкции на шести дорогах государственного значения.
Как сообщают в Службе автодорог в Харьковской области, это следующие магистрали:
— М-03 Киев — Харьков — Довжанский
— Р-78 Харьков — Змиев — Балаклея — Гороховатка
— Н-26 Чугуев — Меловое
— Т-21-10 Шевченково — Балаклея — Первомайский — Кегичевка
— Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук
— Р-79 /М-18/ — Сахновщина — Изюм — Купянск — КПП «Пески».
Фото: Служба автодорог в Харьковской области
Дорожники напомнили, что 24 моста в Харьковской области были разрушены, сейчас на 18 ведутся работы. Также уже функционируют 9 временных переправ, еще 8 — в работе.
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В регионе сейчас расчищены почти 450 километров дорог.
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 21:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области восстанавливают дорожное покрытие после последствий боевых действий, а также демонтируют разрушенные конструкции на шести дорогах государственного значения.".