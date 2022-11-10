Які дороги відновлюють після бойових дій на Харківщині (фото)
У Харківській області відновлюють дорожнє покриття після бойових дій, а також демонтують зруйновані конструкції на шести дорогах державного значення.
Як повідомляють у Службі автодоріг у Харківській області, це наступні магістралі:
– М-03 Київ – Харків – Довжанський
– Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка
– Н-26 Чугуїв – Мілове
– Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка
– Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук
– Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Ізюм – Куп’янськ – КПП “Піски”.
Фото: Служба автодоріг у Харківській області
Дорожники нагадали, що 24 мости на Харківщині були зруйновані, наразі на 18 ведуться роботи. Також вже функціонують 9 тимчасових переправ, ще 8 – у роботі.
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У регіоні нині розчищено майже 450 кілометрів доріг.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 21:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області відновлюють дорожнє покриття після бойових дій, а також демонтують зруйновані конструкції на шести дорогах державного значення.".