Які дороги відновлюють після бойових дій на Харківщині (фото)

У Харківській області відновлюють дорожнє покриття після бойових дій, а також демонтують зруйновані конструкції на шести дорогах державного значення.

Як повідомляють у Службі автодоріг у Харківській області, це наступні магістралі:

– М-03 Київ – Харків – Довжанський

– Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – ​​Гороховатка

– Н-26 Чугуїв – Мілове

– Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – ​​Первомайський – Кегичівка

– Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук

– Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Ізюм – Куп’янськ – КПП “Піски”.



Фото: Служба автодоріг у Харківській області

Дорожники нагадали, що 24 мости на Харківщині були зруйновані, наразі на 18 ведуться роботи. Також вже функціонують 9 тимчасових переправ, ще 8 – у роботі.

У регіоні нині розчищено майже 450 кілометрів доріг.