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Які дороги відновлюють після бойових дій на Харківщині (фото)

Суспільство 21:58   10.11.2022
Олена Нагорна
Які дороги відновлюють після бойових дій на Харківщині (фото) Фото: Служба автодоріг у Харківській області

У Харківській області відновлюють дорожнє покриття після бойових дій, а також демонтують зруйновані конструкції на шести дорогах державного значення.

Як повідомляють у Службі автодоріг у Харківській області, це наступні магістралі:

– М-03 Київ – Харків – Довжанський
– Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – ​​Гороховатка
– Н-26 Чугуїв – Мілове
– Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – ​​Первомайський – Кегичівка
– Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук
– Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Ізюм – Куп’янськ – КПП “Піски”.


Фото: Служба автодоріг у Харківській області

Дорожники нагадали, що 24 мости на Харківщині були зруйновані, наразі на 18 ведуться роботи. Також вже функціонують 9 тимчасових переправ, ще 8 – у роботі.

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У регіоні нині розчищено майже 450 кілометрів доріг.

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 21:58;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області відновлюють дорожнє покриття після бойових дій, а також демонтують зруйновані конструкції на шести дорогах державного значення.".