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Обстрелы Харьковщины: под ударом были 8 населенных пунктов

Происшествия 07:21   10.11.2022
Алексей Наумов
Обстрелы Харьковщины: под ударом были 8 населенных пунктов

Генштаб ВСУ в утренней сводке 10 ноября сообщил, что обстрелы Харьковщины враг вел на Слобожанском и Купянском направлениях.

«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Григоровка, Колодязное, Стрелеча, Волчанск, Огурцово и Терновая», — отметили в Генштабе.

В Купянском районе под огонь российской армии попали населенные пункты Берестово и Кисловка. Здесь стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

  • Читайте также: Российская армия обстреляла 11 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

    • В списке регионов Украины, которые оказались под ракетными и авиаударами, а также — обстрелом из РСЗО, Харьковщина не упомянута. Всего же по Украине враг нанес 11 ракетных и 22 авиационных удара. Пострадали более 30 населенных пунктов.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 07:21;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 10 ноября сообщил, что обстрелы Харьковщины враг вел на Слобожанском и Купянском направлениях".