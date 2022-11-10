Обстрелы Харьковщины: под ударом были 8 населенных пунктов
Генштаб ВСУ в утренней сводке 10 ноября сообщил, что обстрелы Харьковщины враг вел на Слобожанском и Купянском направлениях.
«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Григоровка, Колодязное, Стрелеча, Волчанск, Огурцово и Терновая», — отметили в Генштабе.
В Купянском районе под огонь российской армии попали населенные пункты Берестово и Кисловка. Здесь стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
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В списке регионов Украины, которые оказались под ракетными и авиаударами, а также — обстрелом из РСЗО, Харьковщина не упомянута. Всего же по Украине враг нанес 11 ракетных и 22 авиационных удара. Пострадали более 30 населенных пунктов.
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 07:21;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 10 ноября сообщил, что обстрелы Харьковщины враг вел на Слобожанском и Купянском направлениях".