Обстрелы Харьковщины: под ударом были 8 населенных пунктов

Генштаб ВСУ в утренней сводке 10 ноября сообщил, что обстрелы Харьковщины враг вел на Слобожанском и Купянском направлениях.

«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Григоровка, Колодязное, Стрелеча, Волчанск, Огурцово и Терновая», — отметили в Генштабе.

В Купянском районе под огонь российской армии попали населенные пункты Берестово и Кисловка. Здесь стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

В списке регионов Украины, которые оказались под ракетными и авиаударами, а также — обстрелом из РСЗО, Харьковщина не упомянута. Всего же по Украине враг нанес 11 ракетных и 22 авиационных удара. Пострадали более 30 населенных пунктов.