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Обстріли Харківщини: під ударом було 8 населених пунктів

Події 07:21   10.11.2022
Алексей Наумов
Обстріли Харківщини: під ударом було 8 населених пунктів

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 10 листопада повідомив, що обстріли Харківщини ворог вів на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямі – з артилерії різних типів у районах населених пунктів Григорівка, Колодязне, Стрілеча, Вовчанськ, Огірцеве та Тернова”, – зазначили в Генштабі.

У Куп’янському районі під вогонь російської армії потрапили населені пункти Берестове та Кислівка. Тут стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

  • Читайте також: 13 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

    • У списку регіонів України, які опинилися під ракетними та авіаударами, а також обстрілом з РСЗВ, Харківщина не згадана. Усього ж по Україні ворог завдав 11 ракетних та 22 авіаційних ударів. Постраждали понад 30 населених пунктів.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 07:21;

    • Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 10 листопада повідомив, що обстріли Харківщини ворог вів на Слобожанському та Куп’янському напрямках".