Обстріли Харківщини: під ударом було 8 населених пунктів
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 10 листопада повідомив, що обстріли Харківщини ворог вів на Слобожанському та Куп’янському напрямках.
“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямі – з артилерії різних типів у районах населених пунктів Григорівка, Колодязне, Стрілеча, Вовчанськ, Огірцеве та Тернова”, – зазначили в Генштабі.
У Куп’янському районі під вогонь російської армії потрапили населені пункти Берестове та Кислівка. Тут стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії.
Читайте також: 13 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб
У списку регіонів України, які опинилися під ракетними та авіаударами, а також обстрілом з РСЗВ, Харківщина не згадана. Усього ж по Україні ворог завдав 11 ракетних та 22 авіаційних ударів. Постраждали понад 30 населених пунктів.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Обстріли Харківщини: під ударом було 8 населених пунктів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 07:21;
Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 10 листопада повідомив, що обстріли Харківщини ворог вів на Слобожанському та Куп’янському напрямках".