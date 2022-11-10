Обстріли Харківщини: під ударом було 8 населених пунктів

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 10 листопада повідомив, що обстріли Харківщини ворог вів на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямі – з артилерії різних типів у районах населених пунктів Григорівка, Колодязне, Стрілеча, Вовчанськ, Огірцеве та Тернова”, – зазначили в Генштабі.

У Куп’янському районі під вогонь російської армії потрапили населені пункти Берестове та Кислівка. Тут стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

У списку регіонів України, які опинилися під ракетними та авіаударами, а також обстрілом з РСЗВ, Харківщина не згадана. Усього ж по Україні ворог завдав 11 ракетних та 22 авіаційних ударів. Постраждали понад 30 населених пунктів.