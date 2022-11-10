У границы с Харьковщиной бунтуют жены российских мобилизованных (видео)

Жены частично мобилизованных оккупантов, которых отправили убивать в Украину, утверждают, что «их не бьют хохлы, их бьют наши».

Видео, снятое в приграничном городе Валуйки Белгородской области, который находится рядом с Харьковской и Луганской областями Украины, опубликовали местные белгородские telegram-каналы.

Одна из женщин, которые приехали под военную часть в Валуйках, пересказала то, что услышала от своего мужа. Он, по ее словам, находится в Луганской области с 1 ноября.

«В первый день, когда их отправили туда, в Луганск, он сказал, что первую роту отправили вперед, вернулось оттуда всего семь ребят. После этого ротный этих 7 ребят, нарисовал им кресты зеленой краской, связал им руки и начал их бить. Сказал то, что они дезертиры. После этого он забрал этих семь людей — больше их никто не видел», — на грани истерики рассказывает женщина.

Мобилизированные, по ее словам, считают, что их на фронте сослуживцы из регулярной российской армии воспринимают как «игрушки» и расстреливают, как в тире. Более того, это даже не скрывают: «Все ребята вернулись обратно оттуда, сказали, что их там убивают. И слышали, как по рации передавали наши же своим о том, что «игрушки прибыли — можете стрелять».

Жена мобилизированного оккупанта утверждает, что захватчиков в Украине убивают их же сослуживцы.

«Сейчас все говорят о том, что их объявляют дезертирами. Они не дезертиры, но их уничтожают их же ребята, их не бьют хохлы, их бьют наши. Всех наших просто убивают. Их привезли туда просто как игрушки — просто поиздеваться над нашими ребятами. Помогите нам, пожалуйста, вывезти их оттуда», — причитает самая смелая из жен частично мобилизированных.

Остальные участницы спонтанного бунта составляют молчаливую массовку.