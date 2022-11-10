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Біля кордону з Харківщиною бунтують дружини російських мобілізованих (відео)

Політика 16:51   10.11.2022
Оксана Горун
Біля кордону з Харківщиною бунтують дружини російських мобілізованих (відео) Фото: соцмережі

Дружини частково мобілізованих окупантів, яких відправили вбивати в Україну, стверджують, що “їх не б’ють хохли, їх б’ють наші”.

Відео, зняте у прикордонному місті Валуйки Бєлгородської області, яке знаходиться поряд із Харківською та Луганською областями України, опублікували місцеві бєлгородські телеграм-канали.

Одна з жінок, які приїхали під військову частину у Валуйках, переказала те, що почула від свого чоловіка. Він, за її словами, перебуває на Луганщині з 1 листопада.

“У перший день, коли їх відправили туди, до Луганська, він сказав, що першу роту відправили вперед, повернулося звідти всього семеро хлопців. Після цього ротний цих 7 хлопців, намалював їм хрести зеленою фарбою, зв’язав їм руки і почав їх бити. Сказав те, що вони дезертири. Після цього він забрав цих сімох людей – більше їх ніхто не бачив”, – на межі істерики розповідає жінка.

Мобілізовані, за її словами, вважають, що їх на фронті товариші по службі з регулярної російської армії сприймають як “іграшки” і розстрілюють, як у тирі. Більше того, це навіть не приховують: “Усі хлопці повернулися назад звідти, сказали, що їх там убивають. І чули, як по рації передавали наші ж своїм про те, що “іграшки прибули – можете стріляти”.

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    • Дружина мобілізованого окупанта стверджує, що загарбників в Україні вбивають їхні товариші по службі.

    “Зараз усі говорять про те, що їх оголошують дезертирами. Вони не дезертири, але їх знищують їхні ж хлопці, їх не б’ють хохли, їх б’ють наші. Усіх наших просто вбивають. Їх привезли туди просто як іграшки – просто знущатися з наших хлопців. Допоможіть нам, будь ласка, вивезти їх звідти”, – каже найсміливіша з дружин частково мобілізованих.

    Інші учасниці спонтанного бунту складають мовчазну масовку.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 16:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дружини частково мобілізованих окупантів, яких відправили вбивати в Україну, стверджують, що “їх не б’ють хохли, їх б’ють наші”".