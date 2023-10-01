Для захоплення Харкова росіянам вже не вдасться зібрати армію – Світан
Росіяни спробують наступати від Валуєк до Куп’янська, заявив полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан в інтерв’ю 24 каналу.
Технічно росіяни можуть спробувати наступати на Харківську область, але не на місто, підкреслює Світан.
«На Харків у цьому житті росіянам уже не вдасться зібрати армію, щоб захопити місто. На Харківщині – так, це район Куп’янська, Куп’янська-Вузлового. Те, що найближчим часом росіяни готують, це наступальні дії від Валуєк у бік Куп’янська. Готують вони це ще з весни. Пробували разів 10 наступати. Думаю, найближчим часом у них буде така сама спроба», – зазначив Світан.
Водночас українські захисники готуються зустріти цей наступ – підсилюють і зводять фортифікаційні споруди, причому досить серйозні.
«Далі закопуємося, бо, швидше за все, на цьому рубежі зимуватимемо. Тому, починаючи від мінних полів і закінчуючи фортифікаційними спорудами, я думаю, жодних проблем там не буде», – повідомив Світан.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2023 в 21:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни спробують наступати від Валуєк до Куп’янська, заявив полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан в інтерв’ю 24 каналу.".