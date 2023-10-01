Live
  • Нд 01.10.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.55
    • 🟢

Для захоплення Харкова росіянам вже не вдасться зібрати армію – Світан

Суспільство 21:16   01.10.2023
Оксана Якушко
Для захоплення Харкова росіянам вже не вдасться зібрати армію – Світан

Росіяни спробують наступати від Валуєк до Куп’янська, заявив полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан в інтерв’ю 24 каналу.

Технічно росіяни можуть спробувати наступати на Харківську область, але не на місто, підкреслює Світан.

«На Харків у цьому житті росіянам уже не вдасться зібрати армію, щоб захопити місто. На Харківщині – так, це район Куп’янська, Куп’янська-Вузлового. Те, що найближчим часом росіяни готують, це наступальні дії від Валуєк у бік Куп’янська. Готують вони це ще з весни. Пробували разів 10 наступати. Думаю, найближчим часом у них буде така сама спроба», – зазначив Світан.

Водночас українські захисники готуються зустріти цей наступ – підсилюють і зводять фортифікаційні споруди, причому досить серйозні.

«Далі закопуємося, бо, швидше за все, на цьому рубежі зимуватимемо. Тому, починаючи від мінних полів і закінчуючи фортифікаційними спорудами, я думаю, жодних проблем там не буде», – повідомив Світан.

Читайте також: Створити з Куп’янська другий Бахмут вони не зможуть — Коваленко

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Для захоплення Харкова росіянам вже не вдасться зібрати армію – Світан
Для захоплення Харкова росіянам вже не вдасться зібрати армію – Світан
01.10.2023, 21:16
Генштаб ЗСУ назвав сім населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами
Генштаб ЗСУ назвав сім населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами
30.09.2023, 19:05
У Харкові чоловік на смерть підірвався на вулиці
У Харкові чоловік на смерть підірвався на вулиці
30.09.2023, 08:47
Ситуація в Куп’янську: ворог посилено б’є по інфраструктурі – РВА
Ситуація в Куп’янську: ворог посилено б’є по інфраструктурі – РВА
30.09.2023, 09:44
Володіння Харковом для росіян було принципово – Сирський
Володіння Харковом для росіян було принципово – Сирський
30.09.2023, 16:28
Авіаудари по трьох населених пунктах на Харківщині завдала армія РФ – Генштаб
Авіаудари по трьох населених пунктах на Харківщині завдала армія РФ – Генштаб
01.10.2023, 20:10

Новини за темою:

11:35
РФ оновлює і нарощує сили на Куп’янському напрямку – військові
13:19
У ЗСУ повідомили про проблеми росіян під Куп’янськом і Лиманом
11:20
«Бізнес» на ухилянтах: судитимуть харків’янку, яка «вирішувала» питання з ВЛК
14:08
Майже годину ворог обстрілював село на Харківщині: зникло світло та газ (фото)
15:08
За 3-5 тис. доларів допомагав «відкосити» від армії: судитимуть харків’янина

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Для захоплення Харкова росіянам вже не вдасться зібрати армію – Світан»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2023 в 21:16;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни спробують наступати від Валуєк до Куп’янська, заявив полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан в інтерв’ю 24 каналу.".