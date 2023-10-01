Для захоплення Харкова росіянам вже не вдасться зібрати армію – Світан

Росіяни спробують наступати від Валуєк до Куп’янська, заявив полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан в інтерв’ю 24 каналу.

Технічно росіяни можуть спробувати наступати на Харківську область, але не на місто, підкреслює Світан.

«На Харків у цьому житті росіянам уже не вдасться зібрати армію, щоб захопити місто. На Харківщині – так, це район Куп’янська, Куп’янська-Вузлового. Те, що найближчим часом росіяни готують, це наступальні дії від Валуєк у бік Куп’янська. Готують вони це ще з весни. Пробували разів 10 наступати. Думаю, найближчим часом у них буде така сама спроба», – зазначив Світан.

Водночас українські захисники готуються зустріти цей наступ – підсилюють і зводять фортифікаційні споруди, причому досить серйозні.

«Далі закопуємося, бо, швидше за все, на цьому рубежі зимуватимемо. Тому, починаючи від мінних полів і закінчуючи фортифікаційними спорудами, я думаю, жодних проблем там не буде», – повідомив Світан.