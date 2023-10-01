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Для захвата Харькова у россиян уже не получится собрать армию – Свитан

Общество 21:16   01.10.2023
Оксана Якушко
Для захвата Харькова у россиян уже не получится собрать армию – Свитан

Россияне попытаются наступать от Валуек к Купянску, заявил полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан в интервью 24 каналу.

Технически россияне могут попытаться наступать на Харьковскую область, не на город, подчеркивает Свитан.

«На Харьков в этой жизни у россиян уже не получится собрать армию, чтобы захватить город. В Харьковской области – да, это район Купянска, Купянска-Узлового. То, что в ближайшее время россияне готовят, это наступательные действия от Валуек в сторону Купянска. Готовят они это еще с весны. Пробовали раз 10 наступать. Думаю, в ближайшее время у них будет такая же попытка», — отметил Свитан.

В то же время украинские защитники готовятся встретить это наступление- усиливают и возводят фортификационные сооружения, причем достаточно серьезные.

«Дальше закапываемся, потому что, скорее всего, на этом рубеже будем зимовать. Поэтому начиная от минных полей и заканчивая фортификационными сооружениями, я думаю, никаких проблем там не будет», — сообщил Свитан.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 октября 2023 в 21:16;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне попытаются наступать от Валуек к Купянску, заявил полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан в интервью 24 каналу.".