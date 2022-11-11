На Харьковщине за сутки два человека получили ранения — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что пострадавших госпитализировали в Купянском и Изюмском районах. Также к медикам обратился мужчина, пострадавший ранее.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе с ранением госпитализирован 42-летний мужчина. Кроме того, мужчина 76 лет обратился к медикам с ранением, полученным накануне», — написал Синегубов в telegram.

Он сообщил также о подорвавшемся на мине в Изюмском районе трактористе.

«Возле села Погоновка Барвинковской громады Изюмского района на мине взорвался работавший в поле трактор. Тракторист получил ранение. Еще раз призываю всех быть максимально осторожными», — написал глава ХОВА.

По информации Синегубова, в течение суток оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.