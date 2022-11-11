На Харьковщине за сутки два человека получили ранения — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что пострадавших госпитализировали в Купянском и Изюмском районах. Также к медикам обратился мужчина, пострадавший ранее.
«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе с ранением госпитализирован 42-летний мужчина. Кроме того, мужчина 76 лет обратился к медикам с ранением, полученным накануне», — написал Синегубов в telegram.
Он сообщил также о подорвавшемся на мине в Изюмском районе трактористе.
«Возле села Погоновка Барвинковской громады Изюмского района на мине взорвался работавший в поле трактор. Тракторист получил ранение. Еще раз призываю всех быть максимально осторожными», — написал глава ХОВА.
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По информации Синегубова, в течение суток оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 09:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что пострадавших госпитализировали в Купянском и Изюмском районах. Также к медикам обратился мужчина, пострадавший ранее".