На Харківщині за добу двоє людей отримали поранення – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що постраждалих госпіталізували в Куп’янському та Ізюмському районах. Також до медиків звернувся чоловік, який постраждав раніше.
“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Куп’янському районі з пораненням госпіталізовано 42-річного чоловіка. Крім того, чоловік 76 років звернувся до медиків з пораненням, отриманим напередодні”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Він повідомив також про тракториста, який підірвався на міні в Ізюмському районі.
“Біля села Погонівка Барвінківської громади Ізюмського району на міні вибухнув трактор, що працював у полі. Тракторист отримав поранення. Ще раз закликаю всіх бути максимально обережними”, – написав голова ХОВА.
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За інформацією Синєгубова, протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 09:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що постраждалих госпіталізували в Куп’янському та Ізюмському районах. Також до медиків звернувся чоловік, який постраждав раніше.".