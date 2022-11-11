На Харківщині за добу двоє людей отримали поранення – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що постраждалих госпіталізували в Куп’янському та Ізюмському районах. Також до медиків звернувся чоловік, який постраждав раніше.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Куп’янському районі з пораненням госпіталізовано 42-річного чоловіка. Крім того, чоловік 76 років звернувся до медиків з пораненням, отриманим напередодні”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він повідомив також про тракториста, який підірвався на міні в Ізюмському районі.

“Біля села Погонівка Барвінківської громади Ізюмського району на міні вибухнув трактор, що працював у полі. Тракторист отримав поранення. Ще раз закликаю всіх бути максимально обережними”, – написав голова ХОВА.

За інформацією Синєгубова, протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.