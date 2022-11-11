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На Харківщині за добу двоє людей отримали поранення – Синєгубов

Події 09:13   11.11.2022
Оксана Горун
На Харківщині за добу двоє людей отримали поранення – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що постраждалих госпіталізували в Куп’янському та Ізюмському районах. Також до медиків звернувся чоловік, який постраждав раніше.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Куп’янському районі з пораненням госпіталізовано 42-річного чоловіка. Крім того, чоловік 76 років звернувся до медиків з пораненням, отриманим напередодні”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він повідомив також про тракториста, який підірвався на міні в Ізюмському районі.

“Біля села Погонівка Барвінківської громади Ізюмського району на міні вибухнув трактор, що працював у полі. Тракторист отримав поранення. Ще раз закликаю всіх бути максимально обережними”, – написав голова ХОВА.

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    • За інформацією Синєгубова, протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Ви читали новину: «На Харківщині за добу двоє людей отримали поранення – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 09:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що постраждалих госпіталізували в Куп’янському та Ізюмському районах. Також до медиків звернувся чоловік, який постраждав раніше.".