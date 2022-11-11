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Практически вся Николаевская область освобождена от оккупантов — Ким

Общество 20:30   11.11.2022
Елена Нагорная
Практически вся Николаевская область освобождена от оккупантов — Ким Фото: OUTOFOFFICE.COM.UA

Практически вся Николаевская область освобождена от российских захватчиков.

Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, формально под оккупацией остается лишь небольшая часть территории на Кинбурнской косе — там расположены три маленьких села, которые относятся к Николаевской области, и национальный парк «Белобережье Святослава».

Ким добавил, что водовод из Днепра также под контролем ВСУ, но в дальнейшем еще предстоит его разминирование.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 20:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Практически вся Николаевская область освобождена от российских захватчиков.".