Практически вся Николаевская область освобождена от оккупантов — Ким

Практически вся Николаевская область освобождена от российских захватчиков.

Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, формально под оккупацией остается лишь небольшая часть территории на Кинбурнской косе — там расположены три маленьких села, которые относятся к Николаевской области, и национальный парк «Белобережье Святослава».

Ким добавил, что водовод из Днепра также под контролем ВСУ, но в дальнейшем еще предстоит его разминирование.