Практически вся Николаевская область освобождена от оккупантов — Ким
Фото: OUTOFOFFICE.COM.UA
Практически вся Николаевская область освобождена от российских захватчиков.
Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
По его словам, формально под оккупацией остается лишь небольшая часть территории на Кинбурнской косе — там расположены три маленьких села, которые относятся к Николаевской области, и национальный парк «Белобережье Святослава».
Ким добавил, что водовод из Днепра также под контролем ВСУ, но в дальнейшем еще предстоит его разминирование.
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 20:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Практически вся Николаевская область освобождена от российских захватчиков.".