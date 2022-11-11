Практично вся Миколаївська область звільнена від окупантів – Кім

Практично вся Миколаївська область звільнена від російських загарбників.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, формально під окупацією залишається лише невелика частина території на Кінбурнській косі – там розташовані три маленькі села, що відносяться до Миколаївської області, та національний парк “Білобережжя Святослава”.

Кім додав, що водовід із Дніпра також під контролем ЗСУ, але його ще будуть розміновувати.