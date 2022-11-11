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Практично вся Миколаївська область звільнена від окупантів – Кім

Події 20:30   11.11.2022
Олена Нагорна
Практично вся Миколаївська область звільнена від окупантів – Кім

Практично вся Миколаївська область звільнена від російських загарбників.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, формально під окупацією залишається лише невелика частина території на Кінбурнській косі – там розташовані три маленькі села, що відносяться до Миколаївської області, та національний парк “Білобережжя Святослава”.

Кім додав, що водовід із Дніпра також під контролем ЗСУ, але його ще будуть розміновувати.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 20:30;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Практично вся Миколаївська область звільнена від російських загарбників.".