Масштабное ДТП в Харькове: машину разорвало пополам, есть пострадавшие (фото)

Полиция опубликовала фото с место ДТП, случившегося 11 ноября около 16:05 у перекрестка Харьковского шоссе и улицы Рудика.

«Произошло столкновение автомобилей «Opel» и «Ford», двигавшихся навстречу друг другу. От удара автомобиль «Ford» отбросило в автомобиль «Renault», следовавший за ним в сопутствующем направлении. А «Opel» разорвало на две части, одну из которых отбросило на обочину в направлении его движения, а другую — в автомобиль «Peugeot», — сообщили подробности полицейские.

В этой аварии нет погибших, но много пострадавших. Повреждения различной степени тяжести получили 22-летний водитель «Opel», пассажиры «Ford» 31 и 27 лет, и 30-летняя женщина-пассажир «Renault».

По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство.