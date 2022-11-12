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Масштабное ДТП в Харькове: машину разорвало пополам, есть пострадавшие (фото)

Происшествия 12:07   12.11.2022
Оксана Горун
Масштабное ДТП в Харькове: машину разорвало пополам, есть пострадавшие (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

Полиция опубликовала фото с место ДТП, случившегося 11 ноября около 16:05 у перекрестка Харьковского шоссе и улицы Рудика.

«Произошло столкновение автомобилей «Opel» и «Ford», двигавшихся навстречу друг другу. От удара автомобиль «Ford» отбросило в автомобиль «Renault», следовавший за ним в сопутствующем направлении. А «Opel» разорвало на две части, одну из которых отбросило на обочину в направлении его движения, а другую — в автомобиль «Peugeot», — сообщили подробности полицейские.

ДТП в Харькове 11 ноября
Фото: ГУ НП в Харьковской области

В этой аварии нет погибших, но много пострадавших. Повреждения различной степени тяжести получили 22-летний водитель «Opel», пассажиры «Ford» 31 и 27 лет, и 30-летняя женщина-пассажир «Renault».

ДТП в Харькове 11 ноября 2
Фото: ГУ НП в Харьковской области

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    • По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство.

    ДТП в Харькове 11 ноября 3
    Фото: ГУ НП в Харьковской области
    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 12:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция опубликовала фото с место ДТП, случившегося 11 ноября около 16:05 у перекрестка Харьковского шоссе и улицы Рудика".