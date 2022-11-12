Масштабна ДТП у Харкові: машину розірвало навпіл, є постраждалі (фото)

Поліція опублікувала фото з місця ДТП, яка сталася 11 листопада близько 16:05 біля перехрестя Харківського шосе та вулиці Рудика.

“Сталося зіткнення автомобілей “Opel” та “Ford”, які рухались на зустріч один одному. Від удару автомобіль “Ford” відкинуло в автомобіль “Renault”, що рухався за ним в супутньому напрямку. А “Opel” розірвало на дві частини, одну їх яких відкинуло на узбіччя у напрямку його руху, а іншу – в автомобіль “Peugeot”, – повідомили подробиці поліцейські.

У цій аварії немає загиблих, але багато постраждалих. Пошкодження різного ступеня тяжкості отримали 22-річний водій “Opel”, пасажири “Ford” 31 та 27 років, та 30-річна жінка-пасажир “Renault”.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження.