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Масштабна ДТП у Харкові: машину розірвало навпіл, є постраждалі (фото)

Події 12:07   12.11.2022
Оксана Горун
Масштабна ДТП у Харкові: машину розірвало навпіл, є постраждалі (фото) Фото: ГУ НП в Харківській області

Поліція опублікувала фото з місця ДТП, яка сталася 11 листопада близько 16:05 біля перехрестя Харківського шосе та вулиці Рудика.

“Сталося зіткнення автомобілей “Opel” та “Ford”, які рухались на зустріч один одному. Від удару автомобіль “Ford” відкинуло в автомобіль “Renault”, що рухався за ним в супутньому напрямку. А “Opel” розірвало на дві частини, одну їх яких відкинуло на узбіччя у напрямку його руху, а іншу – в автомобіль “Peugeot”, – повідомили подробиці поліцейські.

ДТП у Харкові 11 листопада

У цій аварії немає загиблих, але багато постраждалих. Пошкодження різного ступеня тяжкості отримали 22-річний водій “Opel”, пасажири “Ford” 31 та 27 років, та 30-річна жінка-пасажир “Renault”.

ДТП у Харкові 11 листопада 2

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    • За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 12:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція опублікувала фото з місця ДТП, яка сталася 11 листопада близько 16:05 біля перехрестя Харківського шосе та вулиці Рудика".