Масштабна ДТП у Харкові: машину розірвало навпіл, є постраждалі (фото)
Фото: ГУ НП в Харківській області
Поліція опублікувала фото з місця ДТП, яка сталася 11 листопада близько 16:05 біля перехрестя Харківського шосе та вулиці Рудика.
“Сталося зіткнення автомобілей “Opel” та “Ford”, які рухались на зустріч один одному. Від удару автомобіль “Ford” відкинуло в автомобіль “Renault”, що рухався за ним в супутньому напрямку. А “Opel” розірвало на дві частини, одну їх яких відкинуло на узбіччя у напрямку його руху, а іншу – в автомобіль “Peugeot”, – повідомили подробиці поліцейські.
У цій аварії немає загиблих, але багато постраждалих. Пошкодження різного ступеня тяжкості отримали 22-річний водій “Opel”, пасажири “Ford” 31 та 27 років, та 30-річна жінка-пасажир “Renault”.
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За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 12:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція опублікувала фото з місця ДТП, яка сталася 11 листопада близько 16:05 біля перехрестя Харківського шосе та вулиці Рудика".