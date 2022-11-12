В Харьковской области — аварийное отключение света — Укрэнерго
В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что применили аварийные отключения потребителей в ряде регионов Украины, в том числе — на Харьковщине.
«В настоящее время дополнительно применены аварийные отключения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях», — сообщила пресс-служба «Укрэнерго» в 10:17 12 ноября.
Энергетики подчеркнули, что этот шаг — вынужденный, вызванный перенагрузкой энергетической системы страны.
«После стабилизации ситуации в этих регионах продолжат действовать плановые отключения», — заверили в «Укрэнерго».
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Напомним, 11 ноября «Харьковоблэнерго» опубликовало новые графики плановых отключений, которые будут действовать на Харьковщине с понедельника.
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 10:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что применили аварийные отключения потребителей в ряде регионов Украины, в том числе — на Харьковщине".