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В Харьковской области — аварийное отключение света — Укрэнерго

Общество 10:24   12.11.2022
Оксана Горун
В Харьковской области — аварийное отключение света — Укрэнерго

В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что применили аварийные отключения потребителей в ряде регионов Украины, в том числе — на Харьковщине.

«В настоящее время дополнительно применены аварийные отключения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях», — сообщила пресс-служба «Укрэнерго» в 10:17 12 ноября.

Энергетики подчеркнули, что этот шаг — вынужденный, вызванный перенагрузкой энергетической системы страны.

«После стабилизации ситуации в этих регионах продолжат действовать плановые отключения», — заверили в «Укрэнерго».

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    • Напомним, 11 ноября «Харьковоблэнерго» опубликовало новые графики плановых отключений, которые будут действовать на Харьковщине с понедельника.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 10:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что применили аварийные отключения потребителей в ряде регионов Украины, в том числе — на Харьковщине".