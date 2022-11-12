У Харківській області – аварійне відключення світла – Укренерго

У НЕК “Укренерго” повідомили, що застосували аварійні відключення споживачів у низці регіонів України, у тому числі – на Харківщині.

“Наразі додатково застосовано аварійні відключення споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях”, – повідомила пресслужба “Укренерго” о 10:17 12 листопада.

Енергетики наголосили, що цей крок – вимушений, спричинений перенавантаженням енергетичної системи країни.

“Після стабілізації ситуації у цих регіонах продовжать діяти планові відключення”, – запевнили в “Укренерго”.

Нагадаємо, 11 листопада “Харківобленерго” опублікувало нові графіки планових відключень, які діятимуть на Харківщині з понеділка.