У Харківській області – аварійне відключення світла – Укренерго
У НЕК “Укренерго” повідомили, що застосували аварійні відключення споживачів у низці регіонів України, у тому числі – на Харківщині.
“Наразі додатково застосовано аварійні відключення споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях”, – повідомила пресслужба “Укренерго” о 10:17 12 листопада.
Енергетики наголосили, що цей крок – вимушений, спричинений перенавантаженням енергетичної системи країни.
“Після стабілізації ситуації у цих регіонах продовжать діяти планові відключення”, – запевнили в “Укренерго”.
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Нагадаємо, 11 листопада “Харківобленерго” опублікувало нові графіки планових відключень, які діятимуть на Харківщині з понеділка.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 10:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” повідомили, що застосували аварійні відключення споживачів у низці регіонів України, у тому числі – на Харківщині".