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У Харківській області – аварійне відключення світла – Укренерго

Суспільство 10:24   12.11.2022
Оксана Горун
У Харківській області – аварійне відключення світла – Укренерго

У НЕК “Укренерго” повідомили, що застосували аварійні відключення споживачів у низці регіонів України, у тому числі – на Харківщині.

“Наразі додатково застосовано аварійні відключення споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях”, – повідомила пресслужба “Укренерго” о 10:17 12 листопада.

Енергетики наголосили, що цей крок – вимушений, спричинений перенавантаженням енергетичної системи країни.

“Після стабілізації ситуації у цих регіонах продовжать діяти планові відключення”, – запевнили в “Укренерго”.

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    • Нагадаємо, 11 листопада “Харківобленерго” опублікувало нові графіки планових відключень, які діятимуть на Харківщині з понеділка.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 10:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” повідомили, що застосували аварійні відключення споживачів у низці регіонів України, у тому числі – на Харківщині".