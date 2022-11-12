Защитники Харьковщины показали, как выходили на границу в сентябре (видео)

Уже ставшие историческими кадры контрнаступления Сил обороны Украины в Харьковской области опубликовали в telegram добровольческого формирования «Хартия».

«Во время сентябрьского контрнаступления добровольцы подразделения «Хартия» одними из первых вышли к государственной границе», — прокомментировали защитники Харьковщины.

На опубликованном видео — колонны украинских воинов на грунтовых дорогах области и десятки противотанковых мин, которыми российские оккупанты пытались остановить наступление Сил обороны. А также — кадры боев.

«11 сентября, 14:20, добровольческий батальон «Хартия» заходит в населенный пункт Алисовка», — комментируют защитники Харьковщины за кадром.

А затем, конечно же, снимают незаконные российские флаги на границе и возвращают на место Государственный флаг Украины.