Защитники Харьковщины показали, как выходили на границу в сентябре (видео)
Уже ставшие историческими кадры контрнаступления Сил обороны Украины в Харьковской области опубликовали в telegram добровольческого формирования «Хартия».
«Во время сентябрьского контрнаступления добровольцы подразделения «Хартия» одними из первых вышли к государственной границе», — прокомментировали защитники Харьковщины.
На опубликованном видео — колонны украинских воинов на грунтовых дорогах области и десятки противотанковых мин, которыми российские оккупанты пытались остановить наступление Сил обороны. А также — кадры боев.
«11 сентября, 14:20, добровольческий батальон «Хартия» заходит в населенный пункт Алисовка», — комментируют защитники Харьковщины за кадром.
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А затем, конечно же, снимают незаконные российские флаги на границе и возвращают на место Государственный флаг Украины.
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 13:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже ставшие историческими кадры контрнаступления Сил обороны Украины в Харьковской области опубликовали в telegram добровольческого формирования «Хартия»".