Live
  • Субота 12.11.2022
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.38
    • 🟢

Захисники Харківщини показали, як виходили на кордон у вересні (відео)

Суспільство 13:10   12.11.2022
Оксана Горун
Захисники Харківщини показали, як виходили на кордон у вересні (відео)

Кадри контрнаступу Сил оборони України в Харківській області, які вже стали історичними, опублікували в телеграмі добровольчого формування “Хартія”.

“Під час вересневого контрнаступу добровольці підрозділу “Хартія” одними з перших вийшли до державного кордону”, – прокоментували захисники Харківщини.

На опублікованому відео – колони українських воїнів на ґрунтових дорогах області та десятки протитанкових мін, якими російські окупанти намагалися зупинити наступ Сил оборони. А також – кадри боїв.

“11 вересня, 14:20, добровольчий батальйон “Хартія” заходить до населеного пункту Алісівка”, – коментують захисники Харківщини за кадром.

Читайте також:  ЗСУ встановили Прапор України на кордоні з РФ на Харківщині (відео)

А потім, звичайно, знімають незаконні російські прапори на кордоні та повертають на місце Державний прапор України.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

07:31
Армія РФ пішла в атаку в районі Куп’янська та Дворічної – інформація Генштабу
09:37
З’явилося відео з майданчика зберігання снарядів, якими обстрілювали Харків
17:13
Для розслідування злочинів РФ на Харківщині застосують 3D mapping
13:22
Залужний розповів про відступ росіян під Херсоном
08:19
“Рани” на полях: прикордонники показали Харківщину з висоти (відео)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Захисники Харківщини показали, як виходили на кордон у вересні (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 13:10;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кадри контрнаступу Сил оборони України в Харківській області, які вже стали історичними, опублікували в телеграмі добровольчого формування “Хартія”".