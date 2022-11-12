Захисники Харківщини показали, як виходили на кордон у вересні (відео)

Кадри контрнаступу Сил оборони України в Харківській області, які вже стали історичними, опублікували в телеграмі добровольчого формування “Хартія”.

“Під час вересневого контрнаступу добровольці підрозділу “Хартія” одними з перших вийшли до державного кордону”, – прокоментували захисники Харківщини.

На опублікованому відео – колони українських воїнів на ґрунтових дорогах області та десятки протитанкових мін, якими російські окупанти намагалися зупинити наступ Сил оборони. А також – кадри боїв.

“11 вересня, 14:20, добровольчий батальйон “Хартія” заходить до населеного пункту Алісівка”, – коментують захисники Харківщини за кадром.

А потім, звичайно, знімають незаконні російські прапори на кордоні та повертають на місце Державний прапор України.