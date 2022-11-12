Захисники Харківщини показали, як виходили на кордон у вересні (відео)
Кадри контрнаступу Сил оборони України в Харківській області, які вже стали історичними, опублікували в телеграмі добровольчого формування “Хартія”.
“Під час вересневого контрнаступу добровольці підрозділу “Хартія” одними з перших вийшли до державного кордону”, – прокоментували захисники Харківщини.
На опублікованому відео – колони українських воїнів на ґрунтових дорогах області та десятки протитанкових мін, якими російські окупанти намагалися зупинити наступ Сил оборони. А також – кадри боїв.
“11 вересня, 14:20, добровольчий батальйон “Хартія” заходить до населеного пункту Алісівка”, – коментують захисники Харківщини за кадром.
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А потім, звичайно, знімають незаконні російські прапори на кордоні та повертають на місце Державний прапор України.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 13:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кадри контрнаступу Сил оборони України в Харківській області, які вже стали історичними, опублікували в телеграмі добровольчого формування “Хартія”".