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Бросили раненых и сбежали — харьковские воины показали поражение оккупантов

Происшествия 10:38   15.11.2022
Алексей Наумов
Бросили раненых и сбежали — харьковские воины показали поражение оккупантов Фото: 22-й отдельный мотопехотный батальон

Военнослужащие Нацгвардии и 22-го отдельного мотопехотного батальона «Харьков» в составе 92 ОМБр ударили по позициям российских военных с беспилотника. Сослуживцы бросили своих раненых и сбежали.

Видео этих событий опубликовали на странице в facebook 22-го отдельного мотопехотного батальона.

«В очередной раз россияне демонстрируют любимую рубрику «своих не бросаем». Так, усиливающее подразделение отдельного отряда спецназначения «Омега» НГУ и бойцы 22 отдельного мотопехотного батальона устроили «адскую вечеринку» для орков, — прокомментировали воины батальона. — Традиционно россияне бросили своих солдат на позициях и сбежали».

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    • Ранее воины харьковской ТрО продемонстрировали «УАЗ-оркодав» — автомобиль, который собрали из оставленных россиянами трофеев.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 10:38;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военнослужащие Нацгвардии и 22-го отдельного мотопехотного батальона «Харьков» в составе 92 ОМБр ударили по позициям российских военных с беспилотника. Сослуживцы бросили своих раненых и сбежали".