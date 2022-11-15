Бросили раненых и сбежали — харьковские воины показали поражение оккупантов

Военнослужащие Нацгвардии и 22-го отдельного мотопехотного батальона «Харьков» в составе 92 ОМБр ударили по позициям российских военных с беспилотника. Сослуживцы бросили своих раненых и сбежали.

Видео этих событий опубликовали на странице в facebook 22-го отдельного мотопехотного батальона.

«В очередной раз россияне демонстрируют любимую рубрику «своих не бросаем». Так, усиливающее подразделение отдельного отряда спецназначения «Омега» НГУ и бойцы 22 отдельного мотопехотного батальона устроили «адскую вечеринку» для орков, — прокомментировали воины батальона. — Традиционно россияне бросили своих солдат на позициях и сбежали».

Ранее воины харьковской ТрО продемонстрировали «УАЗ-оркодав» — автомобиль, который собрали из оставленных россиянами трофеев.