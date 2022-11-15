Харьковские тероборонцы собрали из трофеев «УАЗ-оркодав» (видео)

Очередной продукт российской бесхозяйственности и украинской руковитости продемонстрировали воины Харьковского отдельного батальона ТрО, сделав себе транспорт из трофеев.

«Наши ребята нашли в лесу несколько заброшенных оккупантами механических созданий и сделали из них одного железного коня на службе Вооруженных Сил Украины. Подробности этого превращения рассказывают бойцы Харьковского отдельного батальона территориальной обороны», — прокомментировала пресс-служба батальона.

«Боевой» УАЗик харьковские теробороны собирали из трех трофеев — брошенных россиянами автомобилей. Окрестили свое изделие — «УАЗ-оркодав».

«Из трех разных УАЗиков собрали этот. Было два «головастика» таких и обычный командирский, мы разобрали, движки поснимали, провода — все, что надо, и собрали один. Сейчас стартер ставим — уже заводиться будет», — рассказывают хозяйственные тероборонцы.

Оценивая «полезность» оставленного российской армией во время бегства, защитники Харьковщины отмечают: пользы мало, вреда — гораздо больше.

«Мусор — основной продукт их жизнедеятельности на нашей земле. Сейчас просто ездили по окружности, оно аж наворачивает. Везде приложена рука. Ну как можно, например, во всех пролетах оборвать столбы на весь поселок, провода. Как может в поселке не быть ни одного целого столбика под забор? Ни единого помещения, здания?» — возмущаются последствиями пришествия «русского мира» харьковские воины ТрО.