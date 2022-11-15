Харківські тероборонці зібрали з трофеїв “УАЗ-оркодав” (відео)

Черговий продукт російської безгосподарності та української працьовитості продемонстрували воїни Харківського окремого батальйону ТрО, зробивши собі транспорт із трофеїв.

“Наші хлопці знайшли в лісі кілька занедбаних окупантами механічних створінь та зробили з них одного залізного коня на службі Збройних Сил України. Подробиці цього перетворення розповідають бійці Харківського окремого батальйону територіальної оборони”, – прокоментувала пресслужба батальйону.

“Бойовий” УАЗік харківські тероборонці збирали із трьох трофеїв – кинутих росіянами автомобілів. Охрестили свій виріб – “УАЗ-оркодав”.

“З трьох різних УАЗиків зібрали цей. Було два “пуголовки” таких і звичайний командирський, ми розібрали, двигуни зняли, дроти – все, що треба, і зібрали один. Зараз стартер ставимо – вже заводитиметься”, – розповідають хазяйновиті тероборонці.

Оцінюючи “корисність” залишеного російською армією під час втечі, захисники Харківщини зазначають: користі замало, шкоди – набагато більше.

“Сміття – основний продукт їхньої життєдіяльності на нашій землі. Зараз просто їздили по колу, воно аж навертає. Скрізь прикладена рука. Ну як можна, наприклад, у всіх прольотах обірвати стовпи на все селище, дроти. Як може в селищі не бути жодного цілого стовпчика під паркан? Жодного приміщення, будівлі? – обурюються наслідками наступу “русского мира” харківські воїни ТрО.