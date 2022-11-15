Кинули поранених та втекли – харківські воїни показали ураження окупантів
Військовослужбовці Нацгвардії та 22-го окремого мотопіхотного батальйону “Харків” у складі 92 ОМБр вдарили по позиціях російських військових із безпілотника. Товариші по службі кинули своїх поранених і втекли.
Відео цих подій опублікували на сторінці у фейсбуці 22-го окремого мотопіхотного батальйону.
“В черговий раз росіяни демонструють улюблену рубрику “своїх не бросаєм”. Так, підсилюючий підрозділ окремого загону спецпризначення “Омега” НГУ та бійці 22 окремого мотопіхотного батальйону влаштували “пекельну вечірку” для орків, – прокоментували воїни батальйону. – Традиційно росіяни кинули своїх солдатів на позиціях та накивали п’ятами”.
Читайте також: “Більша частина сімейного бюджету йшла на зброю” – снайпер Харківської ТрО
Раніше воїни харківської ТрО продемонстрували “УАЗ-оркодав” – автомобіль, який зібрали з трофеїв, що залишили росіяни.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Кинули поранених та втекли – харківські воїни показали ураження окупантів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 10:38;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовослужбовці Нацгвардії та 22-го окремого мотопіхотного батальйону “Харків” у складі 92 ОМБр вдарили по позиціях російських військових із безпілотника. Товариші по службі кинули своїх поранених і втекли".