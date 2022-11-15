Кинули поранених та втекли – харківські воїни показали ураження окупантів

Військовослужбовці Нацгвардії та 22-го окремого мотопіхотного батальйону “Харків” у складі 92 ОМБр вдарили по позиціях російських військових із безпілотника. Товариші по службі кинули своїх поранених і втекли.

Відео цих подій опублікували на сторінці у фейсбуці 22-го окремого мотопіхотного батальйону.

“В черговий раз росіяни демонструють улюблену рубрику “своїх не бросаєм”. Так, підсилюючий підрозділ окремого загону спецпризначення “Омега” НГУ та бійці 22 окремого мотопіхотного батальйону влаштували “пекельну вечірку” для орків, – прокоментували воїни батальйону. – Традиційно росіяни кинули своїх солдатів на позиціях та накивали п’ятами”.

Раніше воїни харківської ТрО продемонстрували “УАЗ-оркодав” – автомобіль, який зібрали з трофеїв, що залишили росіяни.