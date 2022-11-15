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Кинули поранених та втекли – харківські воїни показали ураження окупантів

Події 10:38   15.11.2022
Олексій Наумов
Кинули поранених та втекли – харківські воїни показали ураження окупантів Фото: 22-й окремий мотопіхотний батальйон

Військовослужбовці Нацгвардії та 22-го окремого мотопіхотного батальйону “Харків” у складі 92 ОМБр вдарили по позиціях російських військових із безпілотника. Товариші по службі кинули своїх поранених і втекли.

Відео цих подій опублікували на сторінці у фейсбуці 22-го окремого мотопіхотного батальйону.

В черговий раз росіяни демонструють улюблену рубрику “своїх не бросаєм”. Так, підсилюючий підрозділ окремого загону спецпризначення “Омега” НГУ та бійці 22 окремого мотопіхотного батальйону влаштували “пекельну вечірку” для орків, – прокоментували воїни батальйону. – Традиційно росіяни кинули своїх солдатів на позиціях та накивали п’ятами”.

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    • Раніше воїни харківської ТрО продемонстрували “УАЗ-оркодав” – автомобіль, який зібрали з трофеїв, що залишили росіяни.

    Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 10:38;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовослужбовці Нацгвардії та 22-го окремого мотопіхотного батальйону “Харків” у складі 92 ОМБр вдарили по позиціях російських військових із безпілотника. Товариші по службі кинули своїх поранених і втекли".