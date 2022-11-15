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В городе на Харьковщине на полдня отключат воду

Общество 09:47   15.11.2022
Оксана Горун
В городе на Харьковщине на полдня отключат воду

Воду необходимо запасать жителям Первомайского на Харьковщине. Об отключении предупредил мэр Николай Бакшеев.

«Уважаемые потребители, услуги водоснабжения! В среду 16 ноября с 8:00 до 13:00 будет остановлено водоснабжение города с целью проведения ремонтных работ на водопроводе. Извините за неудобства!» — написал Бакшеев в telegram.

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    • Отметим, что на Харьковщине продолжаются плановые отключения электроэнергии. По информации «Укрэнерго», во вторник, 15 ноября, аварийных отключений не предполагается. С 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 09:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воду необходимо запасать жителям Первомайского на Харьковщине. Об отключении предупредил мэр Николай Бакшеев".