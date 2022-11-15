В городе на Харьковщине на полдня отключат воду
Воду необходимо запасать жителям Первомайского на Харьковщине. Об отключении предупредил мэр Николай Бакшеев.
«Уважаемые потребители, услуги водоснабжения! В среду 16 ноября с 8:00 до 13:00 будет остановлено водоснабжение города с целью проведения ремонтных работ на водопроводе. Извините за неудобства!» — написал Бакшеев в telegram.
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Отметим, что на Харьковщине продолжаются плановые отключения электроэнергии. По информации «Укрэнерго», во вторник, 15 ноября, аварийных отключений не предполагается. С 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения.
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 09:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воду необходимо запасать жителям Первомайского на Харьковщине. Об отключении предупредил мэр Николай Бакшеев".