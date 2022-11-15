У місті на Харківщині на півдня відключать воду
Воду потрібно запасати мешканцям Первомайського на Харківщині. Про відключення попередив мер Микола Бакшеєв.
“Шановні споживачі, послуги водопостачання! У середу 16 листопада з 8:00 до 13:00 буде зупинено водопостачання міста з метою проведення ремонтних робіт на водопроводі. Вибачте за незручності!” – написав Бакшеєв у телеграмі.
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Зазначимо, що на Харківщині продовжуються планові відключення електроенергії. За інформацією “Укренерго”, у вівторок, 15 листопада, аварійних відключень не передбачається. З 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00 діятимуть планові відключення.
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Ви читали новину: «У місті на Харківщині на півдня відключать воду»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 09:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воду потрібно запасати мешканцям Первомайського на Харківщині. Про відключення попередив мер Микола Бакшеєв".