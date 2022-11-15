У місті на Харківщині на півдня відключать воду

Воду потрібно запасати мешканцям Первомайського на Харківщині. Про відключення попередив мер Микола Бакшеєв.

“Шановні споживачі, послуги водопостачання! У середу 16 листопада з 8:00 до 13:00 буде зупинено водопостачання міста з метою проведення ремонтних робіт на водопроводі. Вибачте за незручності!” – написав Бакшеєв у телеграмі.

Зазначимо, що на Харківщині продовжуються планові відключення електроенергії. За інформацією “Укренерго”, у вівторок, 15 листопада, аварійних відключень не передбачається. З 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00 діятимуть планові відключення.