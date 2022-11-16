Армия РФ обстреляла Купянск: женщине оторвало голову, ранен правоохранитель
Фото: Харьковская облпрокуратура
Российские военные 16 ноября открыли огонь по деоккупированному городу Купянск Харьковской области, когда там работали правоохранители — проводили эксгумацию. В результате обстрела погибла местная жительница и был ранен правоохранитель.
Прокуроры Купянской окружной прокуратуры совместно со следователями полиции эксгумировали труп женщины, погибшей 15 сентября в результате вражеского артиллерийского обстрела, когда российские военные вновь начали бить по городу, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
«Снаряд попал на территорию дома, погибла 76-летняя владелица: ей оторвало голову. Кроме того, получил осколочное ранение правоохранитель», — рассказали в прокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 17:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные 16 ноября открыли огонь по деоккупированному городу Купянск Харьковской области, когда там работали правоохранители — проводили эксгумацию. В результате обстрела погибла местная жительница и был ранен правоохранитель.".