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Армия РФ обстреляла Купянск: женщине оторвало голову, ранен правоохранитель

Происшествия 17:21   16.11.2022
Елена Нагорная
Армия РФ обстреляла Купянск: женщине оторвало голову, ранен правоохранитель Фото: Харьковская облпрокуратура

Российские военные 16 ноября открыли огонь по деоккупированному городу Купянск Харьковской области, когда там работали правоохранители — проводили эксгумацию. В результате обстрела погибла местная жительница и был ранен правоохранитель.

Прокуроры Купянской окружной прокуратуры совместно со следователями полиции эксгумировали труп женщины, погибшей 15 сентября в результате вражеского артиллерийского обстрела, когда российские военные вновь начали бить по городу, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Снаряд попал на территорию дома, погибла 76-летняя владелица: ей оторвало голову. Кроме того, получил осколочное ранение правоохранитель», — рассказали в прокуратуре.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 17:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные 16 ноября открыли огонь по деоккупированному городу Купянск Харьковской области, когда там работали правоохранители — проводили эксгумацию. В результате обстрела погибла местная жительница и был ранен правоохранитель.".