Армия РФ обстреляла Купянск: женщине оторвало голову, ранен правоохранитель

Российские военные 16 ноября открыли огонь по деоккупированному городу Купянск Харьковской области, когда там работали правоохранители — проводили эксгумацию. В результате обстрела погибла местная жительница и был ранен правоохранитель.

Прокуроры Купянской окружной прокуратуры совместно со следователями полиции эксгумировали труп женщины, погибшей 15 сентября в результате вражеского артиллерийского обстрела, когда российские военные вновь начали бить по городу, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Снаряд попал на территорию дома, погибла 76-летняя владелица: ей оторвало голову. Кроме того, получил осколочное ранение правоохранитель», — рассказали в прокуратуре.

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