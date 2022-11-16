Армія РФ обстріляла Куп’янськ: жінці відірвало голову, поранено правоохоронця

Російські військові 16 листопада відкрили вогонь по деокупованому місту Куп’янськ Харківської області, коли там працювали правоохоронці – проводили ексгумацію. Внаслідок обстрілу загинула місцева мешканка та було поранено правоохоронця.

Прокурори Куп’янської окружної прокуратури спільно зі слідчими поліції ексгумували труп жінки, яка загинула 15 вересня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, коли російські військові знову почали гатити по місту, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Снаряд влучив на територію будинку, загинула 76-річна власниця: їй відірвало голову. Крім того, отримав осколкове поранення правоохоронець”, – розповіли в прокуратурі.

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Фото: Харківська облпрокуратура