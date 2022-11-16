На Харьковщине благодаря помощи Чехии появилась временная переправа через реку
В Балаклее открыли движение временным мостом, который передали партнеры из Чехии, сообщило Министерство инфраструктуры Украины.
36-метровый двухэтажный двухстенный армированный настил с консольным и пешеходным мостом смонтировали рядом с поврежденной переправой. Временный мост появился через месяц после освобождения Балаклеи.
В настоящее время мост установлен на автомобильной дороге Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея.
Движение будет реверсным, но этот мост соединяет жилые массивы Балаклеи с инфраструктурой города и упрощает доставку людям медикаментов, гуманитарной помощи и товаров первой необходимости.
Харьковщина одна из тех областей, где российские оккупанты оставили масштабные инфраструктурные разрушения – 25 искусственных сооружений разрушены. Однако на 10 постройках уже открыто движение. Основная задача – соединить города и селения и сократить время доставок.
Всего Укравтодор получил 4 металлических конструкции от Администрации государственных материальных резервов Чешской Республики. По одному мосту уже установлено в Киевской и Черкасской областях. Два – в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 16:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклее открыли движение временным мостом, который передали партнеры из Чехии, сообщило Министерство инфраструктуры Украины.".