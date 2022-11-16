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На Харьковщине благодаря помощи Чехии появилась временная переправа через реку

Общество 16:30   16.11.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине благодаря помощи Чехии появилась временная переправа через реку

В Балаклее открыли движение временным мостом, который передали партнеры из Чехии, сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

36-метровый двухэтажный двухстенный армированный настил с консольным и пешеходным мостом  смонтировали рядом с поврежденной переправой. Временный мост появился через месяц после освобождения Балаклеи.

В настоящее время мост установлен на автомобильной дороге Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея.
Движение будет реверсным, но этот мост соединяет жилые массивы Балаклеи с инфраструктурой города и упрощает доставку людям медикаментов, гуманитарной помощи и товаров первой необходимости.

Харьковщина одна из тех областей, где российские оккупанты оставили масштабные инфраструктурные разрушения – 25 искусственных сооружений разрушены. Однако на 10 постройках уже открыто движение. Основная задача – соединить города и селения и сократить время доставок.

Всего Укравтодор получил 4 металлических конструкции от Администрации государственных материальных резервов Чешской Республики. По одному мосту уже установлено в Киевской и Черкасской областях. Два – в Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 16:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклее открыли движение временным мостом, который передали партнеры из Чехии, сообщило Министерство инфраструктуры Украины.".