На Харьковщине благодаря помощи Чехии появилась временная переправа через реку

В Балаклее открыли движение временным мостом, который передали партнеры из Чехии, сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

36-метровый двухэтажный двухстенный армированный настил с консольным и пешеходным мостом смонтировали рядом с поврежденной переправой. Временный мост появился через месяц после освобождения Балаклеи.

В настоящее время мост установлен на автомобильной дороге Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея.

Движение будет реверсным, но этот мост соединяет жилые массивы Балаклеи с инфраструктурой города и упрощает доставку людям медикаментов, гуманитарной помощи и товаров первой необходимости.

Харьковщина одна из тех областей, где российские оккупанты оставили масштабные инфраструктурные разрушения – 25 искусственных сооружений разрушены. Однако на 10 постройках уже открыто движение. Основная задача – соединить города и селения и сократить время доставок.

Всего Укравтодор получил 4 металлических конструкции от Администрации государственных материальных резервов Чешской Республики. По одному мосту уже установлено в Киевской и Черкасской областях. Два – в Харьковской области.