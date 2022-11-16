Тимошенко: без электроэнергии — около 5 миллионов украинцев

По состоянию на вечер 16 ноября для около 5 миллионов абонентов по Украине применены аварийные отключения.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в эфире телемарафона.

«Система стабилизируется. Многое надо сделать в течение еще нескольких дней. На вечер сегодняшнего дня у нас около 5 миллионов абонентов в аварийных отключениях. Это много довольно-таки. Наша главная задача, и областной власти, и Офиса президента, и наших энергетиков, — выйти в течение нескольких дней, двух-трех, на ту ситуацию в стране, которая была на прошлой неделе хотя бы, и дальше уже стабилизировать и чинить нашу энергосистему», — сказал он.

Напомним, что днем 15 ноября враг запустил ракеты с Белгородщины по Харьковской области. По словам главы ОВА Олега Синегубова, было два «прилета» по объектам критической энергетической инфраструктуры города Харькова и четыре — по объектам Чугуевского района. Вследствие этого была обесточена вся Харьковская область. Свет начали возвращать в дома жителей региона уже вечером, и по состоянию на утро без электроэнергии оставались 100 тысяч абонентов.