Тимошенко: без електроенергії – близько 5 мільйонів українців
Станом на вечір 16 листопада для близько 5 мільйонів абонентів по Україні застосовано аварійні відключення.
Про це заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив в етері телемарафону.
“Система стабілізується. Багато чого треба зробити протягом ще кількох днів. На вечір сьогоднішнього дня у нас близько 5 мільйонів абонентів в аварійних відключеннях. Це багато доволі-таки. Наше головне завдання, й обласної влади, й Офісу президента, й наших енергетиків, – вийти упродовж декількох днів, двох-трьох, на ту ситуацію у країні, яка була на минулому тижні хоча б, і далі вже стабілізовувати і лагодити нашу енергосистему”, – сказав він.
Нагадаємо, що вдень 15 листопада ворог запустив ракети з Бєлгородщини по Харківській області. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, було два «прильоти» по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури міста Харкова та чотири — по об’єктах Чугуївського району. Внаслідок цього було знеструмлено всю Харківську область.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 21:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на вечір 16 листопада для близько 5 мільйонів абонентів по Україні застосовано аварійні відключення.".