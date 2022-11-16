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Тимошенко: без електроенергії – близько 5 мільйонів українців

Суспільство 21:07   16.11.2022
Олена Нагорна
Тимошенко: без електроенергії – близько 5 мільйонів українців

Станом на вечір 16 листопада для близько 5 мільйонів абонентів по Україні застосовано аварійні відключення.

Про це заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив в етері телемарафону.

“Система стабілізується. Багато чого треба зробити протягом ще кількох днів. На вечір сьогоднішнього дня у нас близько 5 мільйонів абонентів в аварійних відключеннях. Це багато доволі-таки. Наше головне завдання, й обласної влади, й Офісу президента, й наших енергетиків, – вийти упродовж декількох днів, двох-трьох, на ту ситуацію у країні, яка була на минулому тижні хоча б, і далі вже стабілізовувати і лагодити нашу енергосистему”, – сказав він.

Нагадаємо, що вдень 15 листопада ворог запустив ракети з Бєлгородщини по Харківській області. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, було два «прильоти» по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури міста Харкова та чотири — по об’єктах Чугуївського району. Внаслідок цього було знеструмлено всю Харківську область. 

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 21:07;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на вечір 16 листопада для близько 5 мільйонів абонентів по Україні застосовано аварійні відключення.".