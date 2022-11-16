После обстрела Харьковщины 100 тыс. потребителей еще без света — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что без света до сих пор 3,5 тысячи абонентов Харькова, а также жители Изюмского и Богодуховского районов.
«В результате повреждений инфраструктуры без электроснабжения оставались около 900 тысяч потребителей в Харькове и области. По состоянию на утро электроснабжение восстановлено для более 800 тысяч потребителей. Пока без электроснабжения остаются часть жителей Изюмского и Богодуховского районов, а также около 3,5 тысячи абонентов Харькова. Работы по ликвидации последствий ударов продолжаются», — написал Синегубов в telegram.
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Он напомнил, что враг нанес по Харькову и области 6 ракетных ударов из ЗРК «С-300». Ракеты ударили по Харькову и Чугуевскому району. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Пострадавших из-за этого удара нет.
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 09:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что без света до сих пор 3,5 тысячи абонентов Харькова, а также жители Изюмского и Богодуховского районов".