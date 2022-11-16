Из-за обстрелов на Харьковщине горел объект инфраструктуры в Змиевской громаде
В ГСЧС сообщили об «огневых» последствиях обстрелов Харьковщины за минувшие сутки. В регионе после атак РФ возникло два пожара.
Один из пожаров произошел на объекте критической инфраструктуры, отметили в ГСЧС.
«Зафиксировано возгорание на объекте критической инфраструктуры на территории Змиевской громады. Его оперативно ликвидировали бойцы 34 Государственной пожарно-спасательной части», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Второй пожар из-за обстрелов случился на территории Волчанской громады.
«На территории Волчанской ОТГ во частном дворе горели гараж, хозяйственная постройка и жилой дом на площади 200 кв. м. Около 2-х часов пожарным 47-й Государственной пожарно-спасательной части понадобилось, чтобы потушить все очаги пожара», — отметили спасатели.
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Кроме того, за сутки спасатели трижды выезжали проверять места попадания вражеских боеприпасов — на этих объектов пожаров не было.
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 08:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили об «огневых» последствиях обстрелов Харьковщины за минувшие сутки. В регионе после атак РФ возникло два пожара".