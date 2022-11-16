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Из-за обстрелов на Харьковщине горел объект инфраструктуры в Змиевской громаде

Происшествия 08:44   16.11.2022
Оксана Горун
Из-за обстрелов на Харьковщине горел объект инфраструктуры в Змиевской громаде

В ГСЧС сообщили об «огневых» последствиях обстрелов Харьковщины за минувшие сутки. В регионе после атак РФ возникло два пожара.

Один из пожаров произошел на объекте критической инфраструктуры, отметили в ГСЧС.

«Зафиксировано возгорание на объекте критической инфраструктуры на территории Змиевской громады. Его оперативно ликвидировали бойцы 34 Государственной пожарно-спасательной части», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Второй пожар из-за обстрелов случился на территории Волчанской громады.

«На территории Волчанской ОТГ во частном дворе горели гараж, хозяйственная постройка и жилой дом на площади 200 кв. м. Около 2-х часов пожарным 47-й Государственной пожарно-спасательной части понадобилось, чтобы потушить все очаги пожара», — отметили спасатели.

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Кроме того, за сутки спасатели трижды выезжали проверять места попадания вражеских боеприпасов — на этих объектов пожаров не было.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 08:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили об «огневых» последствиях обстрелов Харьковщины за минувшие сутки. В регионе после атак РФ возникло два пожара".