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Через обстріли на Харківщині горів об’єкт інфраструктури в Зміївській громаді

Події 08:44   16.11.2022
Оксана Горун
Через обстріли на Харківщині горів об’єкт інфраструктури в Зміївській громаді

У ДСНС повідомили про “вогневі” наслідки обстрілів Харківщини минулої доби. У регіоні після атак РФ виникли дві пожежі.

Одна з пожеж сталася на об’єкті критичної інфраструктури, зазначили в ДСНС.

“Зафіксоване загоряння на об’єкті критичної інфраструктури на території Зміївської громади. Його оперативно ліквідували бійці 34-ї Державної пожежно-рятувальної частини”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

Друга пожежа через обстріл сталася на території Вовчанської громади.

“На території Вовчанської ОТГ на приватному подвір’ї горіли гараж, господарча споруда та житловий будинок на площі 200 кв.м. Близько 2-х годин вогнеборцям 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини знадобилося, щоб загасити всі осередки пожежі”, – зазначили рятувальники.

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Крім того, за добу рятувальники тричі виїжджали перевіряти місця влучення ворожих боєприпасів – на цих об’єктах пожеж не було.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 08:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про “вогневі” наслідки обстрілів Харківщини минулої доби. У регіоні після атак РФ виникли дві пожежі".