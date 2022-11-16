Через обстріли на Харківщині горів об’єкт інфраструктури в Зміївській громаді

У ДСНС повідомили про “вогневі” наслідки обстрілів Харківщини минулої доби. У регіоні після атак РФ виникли дві пожежі.

Одна з пожеж сталася на об’єкті критичної інфраструктури, зазначили в ДСНС.

“Зафіксоване загоряння на об’єкті критичної інфраструктури на території Зміївської громади. Його оперативно ліквідували бійці 34-ї Державної пожежно-рятувальної частини”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

Друга пожежа через обстріл сталася на території Вовчанської громади.

“На території Вовчанської ОТГ на приватному подвір’ї горіли гараж, господарча споруда та житловий будинок на площі 200 кв.м. Близько 2-х годин вогнеборцям 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини знадобилося, щоб загасити всі осередки пожежі”, – зазначили рятувальники.

Крім того, за добу рятувальники тричі виїжджали перевіряти місця влучення ворожих боєприпасів – на цих об’єктах пожеж не було.