Через обстріли на Харківщині горів об’єкт інфраструктури в Зміївській громаді
У ДСНС повідомили про “вогневі” наслідки обстрілів Харківщини минулої доби. У регіоні після атак РФ виникли дві пожежі.
Одна з пожеж сталася на об’єкті критичної інфраструктури, зазначили в ДСНС.
“Зафіксоване загоряння на об’єкті критичної інфраструктури на території Зміївської громади. Його оперативно ліквідували бійці 34-ї Державної пожежно-рятувальної частини”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.
Друга пожежа через обстріл сталася на території Вовчанської громади.
“На території Вовчанської ОТГ на приватному подвір’ї горіли гараж, господарча споруда та житловий будинок на площі 200 кв.м. Близько 2-х годин вогнеборцям 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини знадобилося, щоб загасити всі осередки пожежі”, – зазначили рятувальники.
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Крім того, за добу рятувальники тричі виїжджали перевіряти місця влучення ворожих боєприпасів – на цих об’єктах пожеж не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 08:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про “вогневі” наслідки обстрілів Харківщини минулої доби. У регіоні після атак РФ виникли дві пожежі".